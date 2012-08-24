Богдан Ступка посмертно получил премию Довженко

16:30, 24 августа 2012
Общество
1651

Янукович посмертно присудил Ступке государственную премию имени Довженко.

Ступка умер 22 июля

Президент Украины Виктор Янукович посмертно присудил Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2012 года актеру театра и кино, Герою Украины, народному артисту Украины, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, академику Национальной академии искусств Украины Богдану Ступке за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.

Как отмечается на официальном сайте Президента, соответствующим указом В.Янукович также устанавливает на 2012 год Государственную премию Украины имени Александра Довженко в размере 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Б.Ступка умер 22 июля на 71-ом году жизни.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.

*** Б.Ступка родился 27 августа 1941 года во Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993 год, за главную роль в спектакле «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011). Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся в почти ста кинофильмах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter