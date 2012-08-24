Богдан Ступка посмертно получил премию Довженко

Президент Украины Виктор Янукович посмертно присудил Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2012 года актеру театра и кино, Герою Украины, народному артисту Украины, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, академику Национальной академии искусств Украины Богдану Ступке за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.

Как отмечается на официальном сайте Президента, соответствующим указом В.Янукович также устанавливает на 2012 год Государственную премию Украины имени Александра Довженко в размере 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Б.Ступка умер 22 июля на 71-ом году жизни.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.

*** Б.Ступка родился 27 августа 1941 года во Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993 год, за главную роль в спектакле «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011). Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся в почти ста кинофильмах.