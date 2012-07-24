Ступку похоронили рядом с Лобановским и Амосовым

Как передает корреспондент УНИАН, на траурной церемонии не было никого из официальных лиц, кроме министра культуры Михаила Кулиняка, который возглавлял организационный комитет по похоронам актера.

Б.Ступку похоронили в присутствии только родственников и коллег.

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Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Б.Ступка скончался 22 июля на 71-м году жизни.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.

*** Б.Ступка родился 27 августа 1941 года во Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993 год, за главную роль в спектакле «Тевье-Тевель» по Шолому-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011). Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся почти в ста фильмах.