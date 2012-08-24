Трое на "Форде" методично портили бигборды УДАРа

Как сообщили УНИАН в Кременчугском городском управлении милиции, двое задержанных — жители Кременчуга, а один - житель соседней области.

Согласно сообщению, два работника батальона патрульной службы, которые несли службу по охране общественного порядка в нагорной части города Кременчуга, вчера около 4-х часов утра увидели мужчин, которые вели себя подозрительно. У одного из них одежда была в черной краске.

Когда милиционеры попытались проверить документы, один из парней начал убегать, однако был задержан. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Автозаводского райотдела.

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Установлено, что задержанные молодые люди планировали повредить еще один бигборд, но милиционеры им помешали. Они передвигались на автомобиле «Форд». При осмотре автомобиля были изъяты маски с прорезями для глаз, краски и инвентарь, которым были повреждены бигборды», - сообщили в милиции.

Задержанные заявили, что им обещали заплатить за эту работу. Сейчас милиционеры выясняют имя заказчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Нарушителям грозит ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кременчуге неизвестные повредили четыре биг-борда кандидата в народные депутаты от партии "УДАР Виталия Кличко". Биг-борды забрызгали краской и сделали надписи — «Вор».