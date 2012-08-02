Милиция ловит активистов с листовками против ПР

Задержанные распространяли листовки «Почему нельзя голосовать за Владимира Наконечного» и «Почему нельзя голосовать за Партию регионов».

Об этом на своем сайте сообщает Гражданская сеть «Опора».

Активист движения «Відсіч» и кампании «Месть за раскол страны» жительница Киева Екатерина Чепура сообщила, что всего в Заводском районе Николаева распространяли листовки 16 активистов, которые были разделены на 4 группы.

Одну из групп задержали милиционеры и доставили в Заводской райотдел для составления админпротоколов за нарушение правила благоустройства города. Вскоре задержали и вторую группу, но уже за политическую агитацию. По словам Е.Чепуры, милиционеры не смогли аргументировать, каким именно образом активисты нарушали нормы благоустройства.

"Сначала они говорили, чтo это нарушение благоустройства. Мы попросили показать, где в законах написано, что мы нарушаем благоустройство. Однако они не смогли объяснить. Теперь они показывают нам зaкoн Укpaины о выбopах, ссылаясь на то, что нельзя распространять политическую агитацию без указания тиража. Но наши листовки не подпадают под понятие «политическая агитация», так что это тоже не подходит под наше правонарушение", - цитирует «Опора» слова активистки.

В рамках кампании «Месть за раскол страны» активисты едут в мажоритарных округа, в которых будут баллотироваться на выборах нынешние народные депутаты, голосовавшие за закон «Об основах государственной языковой политики», и агитируют против них.

В.Наконечный будет при поддержке Партии регионов баллотироваться в мажоритарном округе №127 в Заводском районе Николаева.