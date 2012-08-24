Социологи: в Украине не больше 5% граждан живут как европейский средний класс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто и заведующий отделом исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований НАНУ Людмила Черенько сообщили на пресс-конференции в Киеве.

По словам Л.Черенько, специалистам сложно сказать, сколько в Украине официально зарегистрировано богатых людей, потому что налоговая не обнародовала информацию о доходах людей, однако выделяют структуру населения по социальному статусу. “И выделяют 5% “верхних” в этой структуре. Это люди, которые имеют принципиальные отличия по всем характеристикам своей жизни. Это те люди, которых можно сравнить, по-видимому, с европейским средним классом. Они могут себе позволить отдых, который присущий большинству европейских семей, где есть работающие, то есть уверенных в завтрашнем дне семей”, - сказала Л.Черенько.

Остальное население по своему социальному статусу, по ее словам, несколько отличается друг от друга, но живет примерно по одним и тем же стандартам жизни. “У одних более низкие доходы, у других – более высокие, но качественно они не отличаются. Выделяются вот эти 5% от остального общества. Я думаю, что это, скорее всего, предприниматели и топ-менеджеры”, - заметила Л.Черенько.

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В свою очередь, В.Паниотто отметил, что богатых людей в Украине меньше 1% от общего количества населения. “Эти 5% - это средний класс, скорее, чем богатые”, - отметил он.

Как сообщила Л.Черенько, на сегодняшний день украинцы, в отличие от жизни в советское время, стали тратить большую часть своих доходов на питание, при этом принципиальных изменений в самом питании не произошло. Также довольно много денег семьи тратят на образование и медицинское обслуживание, хотя в Украине де-юре эти услуги бесплатные. Кроме того, возросла плата за жилье и коммунальные услуги.

"В результате этого остается очень мало средств на развитие, на культурное проведение досуга. Раньше различные билеты стоили незначительные суммы, а сейчас это изменилось. Остается очень мало свободных средств в домохозяйстве", - сказала социолог, ссылаясь, в том числе, на данные Госстата, которые проводятся ежеквартально с 1999 года.

"Сегодня средняя украинская семья более 50% тратит на питание, по последним данным - 53%. Свыше 40% семей на питание тратят более 60% своих доходов. По международным подходам, эти люди могут считаться бедными. Это один из критериев бедности, если семья тратит на питание больше 60% своего бюджета, она может считаться бедной, если больше 80% - то нищей. И этот показатель после 2009 г. даже несколько возрос, к сожалению. Если мы говорим, что из кризиса выходит потихоньку экономика, растут социальные доходы, но, к сожалению, на потреблении это еще положительно не сказалось. Потребление все еще пожинает последствия кризиса 2008 года", - подытожила Л.Черенько.