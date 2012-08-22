Флагман украинских ВМС встал на ремонт

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, согласно заключенному двухстороннему договору, предприятие осуществит плановый доковый ремонт корабля, текущий и поддерживающий ремонт ракетно-артиллерийского вооружения, радиотехнического вооружения, ремонт внутренних помещений корабля.

На борту корабля прошло совещание совместно с представителями "Севморзавода" по организации проведения работ и взаимодействия. «Доковый ремонт является одним из этапов подготовки к участию корабля в антипиратской операции «Океанский щит», в которой корабль, как планируется, будет принимать участие в 2013 году.», - отметил в интервью журналистам командир «Гетьмана Сагайдачного» капитан 2 ранга Роман Пятницкий.

Как сообщалось, начальник управления эксплуатации и судоремонта Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Михаил Токарь на состоявшемся 22 августа заседании военного совета флота сообщил, что в текущем году будет восстановлена техническая готовность 11 кораблей боевого ядра флота. Основные усилия по восстановлению технической готовности сейчас сосредоточены на проведении комплексных ремонтов 3 боевых кораблей и осуществлении доковых ремонтов 2 боевых кораблей.

Как добавил офицер, по состоянию на 22 августа в ПАО "Черноморский судостроительный завод" размещены для ремонта три корабля флота, кроме того, сегодня утром в ПАО "Севастопольский морской завод" стал на ремонт фрегат "Гетьман Сагайдачный".

В свою очередь, начальник службы вспомогательного флота Тыла Командования ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Олег Лысенко сообщил, что сегодня продолжаются работы по восстановлению технической готовности 4 вспомогательных судов, а на 5 судах осуществляется поддерживающий ремонт.