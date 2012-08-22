Оппозиция в решении Кабмина видит масштабную коррупцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил руководитель центрального штаба Объединенной оппозиции “Батькивщина” Александр Турчинов.

“Объединенная оппозиция “Батькивщина” подготовила и подала в Генеральную прокуратуру иск немедленно остановить это решение и открыть уголовное дело о масштабной коррупции, что задокументировано этим постановлением”, - сказал он, добавив, что ГПУ должна расследовать “коррупционные связи тех, кто принимал это постановление, и тех, для кого оно принималось”.

По словам А.Турчинова, балансовая стоимость газораспределительных сетей по рыночным ценам превышает 45 млрд грн. ”Буквально на днях правительство принимает постановление, в котором разрешает использовать эти сети обществам на праве хозяйственного ведения», - сказал он. А.Турчинов отметил, что таким образом “стратегический имущественный комплекс передан бизнесменам из окружения Януковича бесплатно в полное их хозяйственное управление”.

В то же время, отметил он, реакция ГПУ на требование оппозиции является совершенно прогнозируемой - действие постановления не будет остановлено. “К сожалению, мы можем прогнозировать, что никаких уголовных дел они не откроют, потому что Генеральная прокуратура сегодня обслуживает интересы коррупционеров, а не борется с коррупцией”, - сказал он.

А.Турчинов отметил, что реализация постановления будет “бить по карману украинского народа”, поскольку за эксплуатацию сетей в несколько раз больше будут платить именно граждане. “В стоимость газа власть теперь будет включать стоимость его транспортировки через газораспределительные сети. Теперь каждый, кто имеет в домах газ, будет платить за то, что он включает и выключает газовую колонку и плиту”, - сказал он.

А.Турчинов также сообщил, что оппозиция уже внесла в ВР проект закона о порядке поставок природного газа населению. Законопроектом, по его словам, предусматривается, что все распределительные газовые сети должны быть исключительно государственной собственностью. Также законопроектом предлагается осуществлять поставки газа населению исключительно по его себестоимости.

Кроме того, добавил А.Турчинов, оппозиция обратилась в Антимонопольный комитет с требованием провести проверку аффилированных структур бизнесмена Дмитрия Фирташа относительно монопольного положения на рынке поставок газа.

Как сообщал УНИАН, 20 августа было обнародовано правительственное постановление, согласно которому Кабинет министров Украины передал газораспределительные сети, которые не подлежат приватизации, на баланс гор- и облгазов.

«Установить, что государственное имущество, которое используется для обеспечения распределения природного газа, не подлежит приватизации, учитывается на балансе хозяйственных обществ по газоснабжению и газификации, и не может быть отделено от их основного производства, используется этими обществами на праве хозяйственного ведения», - говорится в правительственном постановлении.

Также в документе сообщается, что Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности заключить с предприятиями газоснабжения и газификации договоры хозяйственного ведения госактивами, которые используются в их лицензионной деятельности.

Справка УНИАН. Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 году, согласно договору с ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», были переданы облгазам в пользование.

Общая протяжность украинских газораспределительных сетей превышает 300 тыс. км.