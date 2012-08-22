Реконструкция Почтовой площади: милиция просит водителей набраться терпения

В Киеве с целью своевременного выполнения реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади и введения ее в эксплуатацию предусмотрено частичное ограничение движения автотранспорта на Набережном шоссе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», с 22 часов 26 августа будет закрыто движение всех видов автотранспорта по двум полосам в обоих направлениях по Набережному шоссе на участке от моста Метро до улицы Боричев спуск.

По теме: Есть три способа перестроить Почтовую площадь

«Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с реконструкцией транспортной развязки.