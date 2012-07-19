Есть три способа перестроить Почтовую площадь

Как передает корреспондент УНИАН, вариант, разработанный ООО «Експреспроект» предполагает строительство эстакад с Боричева спуска на ул. Набережно-Крещатицкую, с ул. Набережно-Крещатицкой на Владимирский спуск и в сторону Гаванского моста. При этом на Владимирском спуске предлагается строительство кольца для разворота транспорта.

Как сообщил представитель компании «Експреспроект» Виктор Петрук, сметная стоимость проекта составит 135 млн грн без учета реконструкции инженерных сетей.

Планируется, что пропускная способность транспортного узла на Почтовой площади увеличится с 9,3 до 16,3 тыс. автомобилей в час.

Согласно проекту, публичное пространство площади планируется увеличить до 1,44 га за счет переноса преобладающей части транспортного потока с Боричевого спуска на угол здания «Киевпасстранса» (Набережное шоссе, 2).

Данный вариант не рассматривает ул. Сагайдачного как исключительно пешеходную зону, так как другой альтернативы проезда через Подол нет. Вместе с тем, предлагается обустроить единую неделимую пешеходную зону от ул. Верхний Вал - Контрактовая площадь - Почтовая площадь - Европейская площадь - набережная Днепра вдоль склонов. При этом исключительно пешеходной планируется сделать зону по ул. Покровской и на Боричевом току.

Планируется, что зона от Почтовой площади будет соединяться с набережной Днепра через стилобат и пешеходный мост на траверзе Речного вокзала. В пешеходной зоне предполагается обустройство велосипедных дорожек.

Архитектурный ансамбль площади планируется решить через устройство крытой галереи с северного угла площади, которая защитит площадь от транспортной развязки, и фонтана. На консоли стилобатной части планируется обустроить смотровую площадку.

В свою очередь институт «Київдормістпроект» предложил два варианта решения транспортной развязки на Почтовой площади. Проект предполагает строительство тоннеля, строительство эстакады, реконструкцию Боричевого спуска.

При этом на площади планируется строительство двухуровневой пешеходной платформы с паркингом и общественным пространством со спуском на Набережное шоссе. На площади планируется строительство колоннады и памятника. Здание, в котором расположен "Макдональдз" сносить не планируется.

Первый вариант, сметной стоимостью 555 млн грн, предусматривает наличие левого поворота с Набережного шоссе на Боричев спуск. Второй вариант, сметной стоимостью 320 млн грн, его не предусматривает.

По словам представителя института «Київдормістпроект» Владимира Воробьева, сегодня на Почтовой площади начаты подготовительные работы по реконструкции площади, а именно, проводится перекладка инженерных сетей. При этом у проектировщика нет утвержденной стадии проекта.

Как сообщил заместитель главы Архитектурно-градостроительного совета Андрей Куделин, транспортный вариант развязки прошел экспертизу и был утвержден заказчиком - «Киевавтодором», однако в КГГА предложили представить решение не только транспортной развязки, но и архитектурное решение всей площади.

В свою очередь глава транспортной комиссии Киевсовета Владимир Олийнык потребовал объяснений, почему на Почтовой площади задействована техника, которая перекрывает центр Киева. Он сообщил, что комиссия готова провести специальное заседание, на котором рассмотреть оба варианта развязки.

Вместе с тем, член Градосовета Анатоль Карминский отметил, что проект реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади должен быть утвержден КГГА. При этом он должен включать схему организации дорожного движения.

По результатам заседания Градосовет рекомендовал двум проектным организациям доработать проекты реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади и представить совету картограммы транспортных схем.

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Со своей стороны член Градостроительного совета Киева, депутат Киевсовета Александр Бригинец просит главу КГГА Александра Попова прекратить строительные работы на Почтовой площади, поскольку на их проведение нет никаких разрешений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма А.Бригинца.

«Я обратился к главе КГГА А.Попову с требованием прекратить какие-либо строительные работы на Почтовой площади, поскольку на их проведение нет никаких разрешений, а также средств, предусмотренных в бюджете Киева. А также рассмотреть альтернативный проект развязки, который, по моему мнению, имеет ряд преимуществ не только с транспортной и финансовой точек зрения, а в частности, с организацией культурного пространства Почтовой площади», - заявил А.Бригинец.

По словам депутата, 18 июля в ходе рассмотрения и обсуждения проекта строительства развязки на Почтовой площади на заседании Градостроительного совета Киева стало известно, что настоящим документом предусматривается возможность возведения трехуровневого сооружения, где разместятся паркинг для автомобилей и торгово-развлекательный комплекс с магазинами, кафе и ресторанами, а также комфортный выход на причал для частных яхт.

«Кроме того, что киевлянам хотят навязать вместо Почтовой площади еще один торговый комплекс а-ля ТРЦ «Глобус», который, по моему мнению, абсолютно неуместен, и заставить набережную дорогими яхтами, возмущает то, что за пределами обсуждения остался альтернативный проект развязки, который в четыре раза дешевле обсуждаемого провластного проекта», - возмутился А.Бригинец.

Стоимость развязки, выбранной властью как проект перестройки Почтовой площади, согласно справке КП «Киевавтодор» достигает 611,8 млн грн. Альтернативное предложение, которое предлагает транспортную развязку с непрерывным движением (то есть без светофоров) и полным решением всех направлений, стоит лишь 150 млн грн. Во время ее возведения не будет прекращаться движение транспорт, утверждает А.Бригинец.

Среди существенных преимуществ альтернативной развязки А.Бригинец называет то, что проект позволит увеличить пространство Почтовой площади за счет продления ее до набережной Днепра. Проект предусматривает строительство колоннады и фонтана, а также пешеходной зоны по маршруту: Верхний Вал - Контрактовая площадь – Почтовая площадь – Европейская площадь.

«Недавно власть объявила о том, что на Почтовой площади начались работы по подготовке строительства транспортной развязки, хотя проект развязки еще не утвержден Градостроительным советом и профильными инстанциями. То есть, строительные структуры не имеют никаких разрешительных документов на начало работ», - подчеркивает депутат.