В Измаиле болгары через суд будут требовать региональный статус своему языку

Об этом говорится в обнародованном заявлении организации, принятом в ответ на отказ депутатов Измаильского горсовета признать болгарский язык региональным в городе.

В частности, в заявлении отмечается, что болгары Измаила возмущены решением властей города, поскольку, в соответствии с новым законом, в городе насчитывается свыше 10% населения, являющегося этническими болгарами.

Также указывается, что на данный факт члены общества указывали при обращении в Измаильский горсовет, однако при принятии решения депутаты проигнорировали его.

Указывается, что, по данным переписи населения в Украине 2001 года, в Измаиле доминирует русскоязычное население - 43,7%, в городе также проживают 38% украинцев, свыше 10% болгар и 4,3% молдаван.

Болгары Измаила заявили, что будут искать поддержку в реализации положений Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» у Президента Виктора Януковича, подписавшего этот законодательный акт.

«Если и это не сработает, болгары планируют отстаивать свои права в суде», - резюмируют авторы документа.

Как сообщал УНИАН, ранее горсовет Измаила Одесской области отказался рассматривать на внеочередной сессии вопрос о предоставлении болгарскому языку регионального статуса наравне с русским.

При этом депутаты закрепили за русским языком региональный статус.

Как известно, по новому языковому закону, национальные меньшинства могут рассчитывать на региональный статус для своего языка на территории района, города, села, поселка, если на этом языке, согласно данным последней переписи, говорит 10% населения.

В Измаиле, по данным всеукраинской переписи, преобладает русское население - 43,7%. За ними следуют украинцы - 38%, болгары - 10% и молдаване - 4,3%. Остальные группы малочисленны.