Россия официально вступила в ВТО: она - между Самоа и Вануату

Соседями России по времени вступления в организацию являются два небольших островных государства Океании. Недавно 155-м участником ВТО стало Самоа, отметившееся в конце прошлого года решением отменить 30 декабря, чтобы жить по времени Восточного полушария. Буквально через пару дней компанию ему составит Вануату, мелькающее на информационных лентах благодаря частым землетрясениям и признанию независимости Абхазии.

На сегодня в ВТО состоят 80% стран мира, на их долю приходится 97% мирового торгового оборота. На основе доли страны в мировом торговом обороте рассчитывается взнос страны - участницы в ВТО.

Процесс вступления России в ВТО длился 18 лет - с 1993 года.

Еще 31 государство находится в стадии переговоров по вступлению в ВТО, в их числе Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и другие. Штаб-квартира ВТО находится в Женеве.

РБК