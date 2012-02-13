Попов поручил проверить состояние памятников архитектуры

Александр Попов поручил профильным управлениям КГГА и председателям районов проверить состояние архитектурных достопримечательностей столицы. Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее поручение глава администрации дал во время совещания с заместителями и руководителями районных госадминистраций.

Так, будет проверено отношение арендаторов и владельцев к архитектурным объектам, которые имеют историческую и культурную ценность. Те владельцы, которые не придерживаются норм и требований законодательства относительно охраны культурного наследия и не устранят в установленный срок последствия неподобающей эксплуатации помещений, будут привлечены к ответственности.

«В Стратегии развития Киева до 2025 года, которую мы разработали в прошлом году вместе с киевлянами, стоит четкая задача – защитить и сохранить уникальную историческую и культурную самобытность Киева. Профильным управлением горадминистрации поставлены задания активизировать работу относительно контроля за состоянием и охраной достопримечательностей, повысив при этом эффективность администрирования. Я ожидаю реальных шагов в этом направлении. Здания, которые находятся под охраной государства и города, есть практически в каждом районе. И следить за их сохранением – наша прямая обязанность», – заявил Александр Попов на совещании с заместителями и руководителями районных госадминистраций.

Председатель КГГА также поручил подготовить предложения относительно увеличения бюджетных поступлений, предназначенных для сохранения достопримечательностей.

Напомним, по данным Главного управления охраны культурного наследия, на меры по охране памятников архитектуры в этом году необходимо выделить свыше 28 млн. грн.