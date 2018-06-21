Выборы–2007: “воины света” пошли на “темных гоблинов”?

Корреспонденты УНИАН попробовали узнать, что думают о нынешних выборах люди, которые не имеют отношения к политике, – представители разных творческих профессий. Мы поставили им два вопроса: 1) “Какие, по вашему мнению, уроки досрочных парламентских выборов?” и 2) “Оправдались ли ваши личные ожидания на выборах?” Василий Шкляр, писатель СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТАКИ ЕСТЬ

1. Оказывается, вопреки некоторым дьявольским законам все-таки измена наказывается.

2. Конечно, мои ожидания оправдались. Все нормально, по-моему, как и для всех порядочных людей. Справедливость взяла верх. Как говорила Юля, справедливость есть, за нее стоит бороться, и она добыта в борьбе. А дальше все будет зависеть от оранжевых. Все фактически в их руках.

Нина Матвиенко, певица Я ТАК ПЕРЕЖИВАЮ, ЧТО АЖ ДАВЛЕНИЕ ПОДНИМАЕТСЯ

1. Я считаю, ничего не изменилось за это время. Фальсификация как была, так и есть. Моей сестре утром перед выборами позвонили. Мы вам даем 100 гривен – проголосуйте за Януковича. Продолжается захват власти – такой мощный, что мир не видел.

Я буду очень рада за Юлю. Мне кажется, сейчас у них идет по нарастающей. Раньше как будто наблюдался немножко спад в демократических силах, а Юля оправдала надежду и подняла рейтинг своей политической партии.

2. Я лично все это очень тяжело переживаю, аж давление поднимается. Просто представляю, что мы можем получить, если не дай Бог, победит этот Янукович.

Юрий Андрухович, писатель ИЗБИРАТЕЛИ – КАКОЕ-ТО БЕЗЛИКОЕ ЯВЛЕНИЕ

1. В целом ничего меня не удивило, кроме прохождения Блока Литвина. Мне просто трудно представить избирателей. Кто это? Кто голосует? Это какое-то безликое явление.

К сожалению, высокий процент коммунистов. Они давно должны были бы оставаться вне парламента. Если бы избиратель считал, что расклад из трех политических сил в парламенте был бы намного чище и более нужный. Когда имеем оранжевое большинство, а “Регионы” – в оппозиции.

2. Ожидания оправдались хотя бы на том уровне, что не будет Мороза. Я очень рад по этому поводу. Я ему желал такого быстрого краха, по-видимому, с того самого деня, когда он осуществил свою измену. Меня радует, что не только я, но и подавляющее большинство украинского общества желало ему того же. И это очень важно с точки зрения “общественной гигиены”. Откровенно грязный поступок не остался ненаказанным. Наказание наступило в достаточно сжатые сроки. Может, это станет прецедентом, в результате которого значительно улучшится моральный уровень нашего политикума.

Анжелика Рудницкая, представительница шоу-бизнеса ДЕМОКРАТАМ НАДО СМЕЛЕЕ ИДТИ НА ВОСТОК

1. Демократическим силам надо смелее идти на восток. Это самый главный урок. И восточным силам – на запад тоже. Политики немножко привирают людям, когда их так нагло делят на две части. Артисты ездят по всей Украине и знают, что проблемы у людей одинаковые. А если одинаковые проблемы, то должны быть и одинаковые способы их решения по всей Украине. Ведь вся страна одинаково заинтересована в том, чтобы все было в порядке. Когда “Территория А” проводила концерты на Луганщине и в Луганске (мы традиционно не возим русскоязычных артистов, а только украиноязычных), к нам люди сотнями подходили и говорили: “Мы впервые почувствовали, что нужне Украине. Нам казалось, что Украине мы вообще не нужне, потому что зависли между мирами – и не украинцы, и не россияне”.

То, что некоторые силы со страхом смотрят на восток, это совсем неправильно. Это важнейший урок. Еще один урок – это влияние России на Украину. Мы постепенно отходим от российских стандартов, которые они нам навязывают. Но если Западная и Центральная Украина делает это быстро, то Восточная Украина, которая в большой мере находится в российском информационном пространстве, – тяжелее расстается с этими советскими стереотипами. И, возможно, это нас немного разнит ментально. Нужно нашим нацрадам и руководителям думать еще об одной вещи – как информационно объединить страну. Как сделать так, чтобы украинским каналам отдавали преимущество кабельные операторы.

2. Я реалистично смотрела на процедуру выборов. Думаю, относительно деления сил все было предполагаемым. Включая Литвина. Потому что очень много его было во всех информационных выпусках. И поскольку в Украине традиционно не любят изменников (даже если они не изменники, но их считают такими), потому с Социалистической партией якобы всем все тоже было понятно. Никаких неожиданностей на выборах мы не увидели.

Александр Ирванец, писатель “ВОИНЫ СВЕТА” ПОЙДУТ НА “ТЕМНЫХ ГОБЛИНОВ”

1. По-видимому, самый большой урок – это укрупнение блоков, электората. Мы видим, насколько укрепились большие объединения, прежде всего Партия регионов и БЮТ. Ну, и “Наша Украина – Народная Самооборона” тоже.

Удивление вызывает приход в Верховную Раду Блока Литвина. Я шутя говорю, покажите мне одного-двух человек, которые мне посмотрят в глаза и скажут: “Я голосовал за Литвина.” Радует (можно сказать вызывает злорадство) непрохождение Соцпартии, которая должна быть наказана за измену их лидера.

2. Ожидания у старого скептика уже не могут быть излишне хорошими. Но меня действительно утешает то, что две больших политических силы – Партия регионов и БЮТ – увеличили политическую армию. И теперь мы будем видеть, как будто у Толкиена битву под Изенгардом, когда “воины света” пойдут на “темных гоблинов” в окончательный бой под куполом Верховной Рады. Я надеюсь, мы это увидим уже в ближайшие дни.

Гайтана, певица МНЕ БЫЛО СТЫДНО ЗА ПОЛИТИКОВ

1. Мне очень страшно, что дети, сознание которых только формируется, живут в стране, где политики никаких усилий не прикладывают к тому, чтобы культурно ее поднимать и развивать духовные ценности человека. Все, что они показывают нам по телевизору во время избирательных гонок, – эту грязь... Это настолько некрасиво, это – стыдно. Мне было бы стыдно так на всю страну поливать грязью своих коллег.

2. А что касается оправданных ожиданий, я вообще не слежу за политикой. Я не голосовала и никогда этого не делаю. Я не знаю, чем все это закончилось, не узнаю и даже не хочу знать. Все, что я увидела в избирательной кампании, меня очень беспокоит.

Я пишу музыку и буду находиться в этом мире, стремиться радовать людей, которые, к сожалению, принимают участие во всей этой политической гонке...

Ирэн Роздобудько, писательница, журналистка КАКИЕ ПАРТИИ, ТАКОЙ У НИХ И ЭЛЕКТОРАТ

1. Я увидела отношение некоторых партий к своему электорату. И это отношение было как к каким-то очень недоразвитым. Политики показали, что они не уважают свой электорат совсем. Это было очень видно в рекламе. Реклама была агрессивна, достаточно неприятна, политики друг друга обливали грязью. И все было направлено на то, чтобы это увидел их электорат. Поэтому какой уровень этих партии – такой у них и электорат. К сожалению, этого электората оказалось больше, чем людей интеллигентных.

2. В действительности я ничего не ожидала, но если демократические силы объединятся, то я буду считать, что мои ожидания оправдались.

Лесь Подервянский, художник, драматург НУЖНО МЕНЬШЕ ВРАТЬ 1. Главный урок – нужно меньше врать. Собственно, история Мороза все это доказывает.

2. А лично я ничего не ожидал, поэтому не могу ответить на этот вопрос.

Михаил Ильенко, кинорежиссер ВЕРНИТЕ МНЕ МОЕ ПРАВО НА ПРОФЕССИЮ

1. Из каждой ситуации нужно выносить уроки. Возможно, рановато фантазировать, какие именно, но, считаю, два тезиса напрашиваются. Первое. Выпал из контекста такой фактор, как национальный вопрос, вопрос национальной, государственной политики. Думаю, что одна из причин раскола в том, что это он акцентируется не всеми участниками политического процесса искренне. Второе – абсолютно забытая вещь, но мощный фактор единения – общая культура.

2. Я пока еще не вижу, чтобы мне, скажем, вернули мое право на профессию. Так же, как и мои коллеги из киноцеха. Был сигнал от Президента – очень мощный, когда тот встречался с кинематографистами. Этот импульс, даже азарт, который прозвучал, предложения и обеспокоенность были серьезными. Следовательно, ситуация не безнадежна, но сложна, потому что очень затянулась.

Фома, певец, лидер группы “Мандры” РЕВАНША КОММУНИСТОВ И “РЕГИОНАЛОВ” НЕ БУДЕТ 1. Во-первых, все политики напряглись, и это очень хорошо. Социалисты не проходят – это тоже хорошо, это будет уроком: они должны понимать, что нельзя обманывать. Важнее всего, что реванша коммунистов и “регионалов” не будет – не может так быть, чтобы после Оранжевой революции вдруг власть взяли “самые отвратительные типы, какие только есть”.

Потому надеюсь, что будет создана “правильная”, демократическая коалиция, а политики теперь больше будут задумываться на тем, что и как они делают. Так как демократические силы тоже виноваты – в том, что вместо объединиться и работать, допустили вот такие свистопляски.

2. Можно сказать, что надежды оправдались. Был дан хук назад. Я не представляю, как можно было бы жить дальше при такой политической ситуации. И я принимал участие в избирательной кампании, хотя меня политика уже задрала, и это моя гражданская позиция...

Пусть политики напрягаются, пусть выполняют свои обещания – потому что будут знать, что будут перевыборы. И в этом ситуация позитивная.

Анна Ященко, Дмитрий Стаховский