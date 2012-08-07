Полиция: ДТП со львовскими музыкантами в Польше спровоцировал водитель украинцев
ДТП, в результате которого в минувшие выходные в Польше пострадали участники львовской группы Mirami, спровоцировал 28-летний водитель украинцев, который не остановился на перекрестке перед знаком STOP.
Об этом УНИАН сообщили в полиции в Бранево, которая отвечает за местность, где произошло ДТП.
«Согласно предварительным выводами полиции, водитель микроавтобуса, на котором ехали граждане Украины, выезжая с второстепенной на главную дорогу не остановился перед знаком STOP», - отметили работники правопорядка.
По их данным, в аварии, кроме пяти украинских граждан, пострадали двое поляков, следовавшие «ситроеном» и с которыми столкнулся микроавтобус «мерседес» украинцев.
Представитель полиции сказал УНИАН, что водители обоих автомобилей были трезвыми, а виновник ДТП сообщил стражам порядка, что он не заметил знака.
Он добавил, что польское законодательство за игнорирование знака STOP, приведшее к столкновению с другим автомобилем, предусматривает штраф от около 50 до 125 евро.
«Окончательный размер будет определен в зависимости от того, насколько серьезные травмы получили участники ДТП», - сказал собеседник УНИАН.
По данным портала lidzbarkwarminski.wm.pl, микроавтобус после столкновения с «ситроеном» несколько раз перевернулся, но большинство его пассажиров получили лишь легкие травмы.
Как сообщал УНИАН, по данным генерального консульства Украины в Кракове, украинцы сегодня уже выписались из больницы и отбыли домой.
В аварии пострадали три женщины и двое мужчин в возрасте от 22 до 30 лет.
По предварительным данным польской полиции, причиной трагического ДТП в центральной Польше, унёсшего 30 июля жизни девяти граждан Украины, стало то, что водитель не остановился перед знаком STOP на нерегулируемом железнодорожном переезде.
По данным следователей, в крови 30-летнего украинца, который вез своих сограждан, на работу содержалось 1,5 промилле алкоголя, что в 7,5 раз превышает допустимую польским законодательством норму.