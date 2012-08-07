Полиция: ДТП со львовскими музыкантами в Польше спровоцировал водитель украинцев

Об этом УНИАН сообщили в полиции в Бранево, которая отвечает за местность, где произошло ДТП.

«Согласно предварительным выводами полиции, водитель микроавтобуса, на котором ехали граждане Украины, выезжая с второстепенной на главную дорогу не остановился перед знаком STOP», - отметили работники правопорядка.

По их данным, в аварии, кроме пяти украинских граждан, пострадали двое поляков, следовавшие «ситроеном» и с которыми столкнулся микроавтобус «мерседес» украинцев.

Представитель полиции сказал УНИАН, что водители обоих автомобилей были трезвыми, а виновник ДТП сообщил стражам порядка, что он не заметил знака.

Он добавил, что польское законодательство за игнорирование знака STOP, приведшее к столкновению с другим автомобилем, предусматривает штраф от около 50 до 125 евро.

«Окончательный размер будет определен в зависимости от того, насколько серьезные травмы получили участники ДТП», - сказал собеседник УНИАН.

По данным портала lidzbarkwarminski.wm.pl, микроавтобус после столкновения с «ситроеном» несколько раз перевернулся, но большинство его пассажиров получили лишь легкие травмы.

Как сообщал УНИАН, по данным генерального консульства Украины в Кракове, украинцы сегодня уже выписались из больницы и отбыли домой.

В аварии пострадали три женщины и двое мужчин в возрасте от 22 до 30 лет.

По предварительным данным польской полиции, причиной трагического ДТП в центральной Польше, унёсшего 30 июля жизни девяти граждан Украины, стало то, что водитель не остановился перед знаком STOP на нерегулируемом железнодорожном переезде.

По данным следователей, в крови 30-летнего украинца, который вез своих сограждан, на работу содержалось 1,5 промилле алкоголя, что в 7,5 раз превышает допустимую польским законодательством норму.