Студентам урезали стипендии: недосчитались 200 гривен

«На данный момент мы получили обращение от студентов Харькова, Запорожья, Одессы, Днепропетровска, Каменец-Подольского и Ривного. Студенты в этих городах получили 530 грн. вместо 725. Более того, студенты Киева и Львова сообщили, что вообще еще не получили стипендии за июль», - цитирует «Украинская правда» сообщение Исполкома ассоциации.

Президент УАСС Елизавета Щепетильникова заявила, что организация провела опрос среди студентов, результаты которого показали, что на сегодняшний день более 30% опрошенных получили стипендию не в полном объеме, а более 20% студентов вообще не получили стипендию за июль.

«Такая ситуация является крайне тревожной, а решение о пересмотре размера стипендий в то время, когда студенты находятся на летнем отдыхе, только указывает на то, что те, кто инициировал это решение, заведомо готовили его на время отпусков, чтобы избежать студенческие протесты", - сказала она.

Более того, по ее словам, до сих пор отсутствует подтверждение действий правительства о повышении базовой стипендии до 730 гривен.

В ассоциации напомнили, что 25 июля вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявил о повышении базового уровня стипендий. В частности, по его словам, для студентов вузов ІІІ-ІV уровней аккредитации стипендии должны составлять 730 гривен, что фактически на 5 гривен больше суммы, которую получали студенты до изменения порядка индексации стипендий.

Как сообщал УНИАН, 25 июля вице-премьер-министр - министр социальной политики С.Тигипко сообщил, что Кабинет министров Украины повысил уровень базовой стипендии для студентов.

Он объяснил, что уровень базовой стипендии для студентов был определен в 2008 году, и в дальнейшем этот уровень пересчитывался в зависимости от уровня инфляции, однако все равно размер базовой стипендии оставался неизменным.

По словам С.Тигипко, размеры стипендии повышены:

- для учеников профессионально-технических учебных заведений с 200 грн до 275 грн (или на 37,5%);

- для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист» или «бакалавр», с 400 грн до 550 грн (или на 37,5%);

- для студентов высших учебных заведений ІІІ-IV уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационным уровням «бакалавр», «специалист» или «магистр», с 530 грн до 730 грн (или на 37,7%).

Перед этим заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко направил обращение премьер-министру Николаю Азарову относительно ситуации с фактическим уменьшением стипендий студентам первого и пятого курсов.

Н.Томенко обратил внимание на то, что 13 июня было принято постановление Кабмина «О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения».

Н.Томенко отметил, что на практике это приведет к тому, что студенты, которые получили право на стипендию впервые (в связи с поступлением в заведение, поступлением в магистрат, переводом на обучение по государственному заказу, наличием оснований для назначения социальной стипендии и тому подобное) или снова после утраты такого права (по результатам следующего семестрового контроля, в связи с восстановлением на учебу и тому подобное) будут получать только базовую стипендию, которая будет индексироваться с момента ее назначения. На сегодняшний день такие студенты получают стипендию с индексацией. Уменьшение реальных выплат студентам, которые впервые или повторно получили право на стипендию, будет составлять 200-300 грн в месяц.