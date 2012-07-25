Студентам повысили базовую стипендию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания правительства вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Сегодня Кабинет министров принял очень важное решение о студенческих стипендиях. Принято решение, которое сняло ту проблему, которая в последнее время обсуждалась. Базовая стипендия студентам значительно повышена», - сказал С.Тигипко.

Он пояснил, что уровень базовой стипендии для студентов был определен в 2008 году, и в дальнейшем этот уровень пересчитывался в зависимости от уровня инфляции, однако все равно размер базовой стипендии оставался неизменным.

По словам С.Тигипко, размеры стипендии повышены:

- для учеников профессионально-технических учебных заведений с 200 грн до 275 грн (или на 37,5%);

- для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации, которые обучаются по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист» или «бакалавр», с 400 грн до 550 грн (или на 37,5%);

- для студентов высших учебных заведений ІІІ-IV уровня аккредитации, которые обучаются образовательно-квалификационным уровням «бакалавр», «специалист» или «магистр», с 530 грн до 730 грн (или на 37,7%).

При этом, по словам С.Тигипко, более значительное повышение стипендий предусмотрено для детей-сирот. Так, для учеников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также учеников, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, базовый уровень стипендий увеличивается с 550 до 850 грн (или на 54,5%).

Для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, стипендия увеличена с 1160 грн до 1760 грн (или на 51,7%).

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко направил обращение премьер-министру Николаю Азарову относительно ситуации с фактическим уменьшением стипендий студентам первого и пятого курсов.

Н.Томенко обратил внимание на то, что 13 июня было принято постановление Кабмина «О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения».

Внесенные постановлением изменения предусматривают, что «исчисление индекса потребительских цен для проведения индексации стипендии осуществляется начиная с месяца, в котором она назначена. В случае, если человек не получал стипендию или потерял право на ее назначение, а в дальнейшем стипендия ему была вновь или впервые назначена (по результатам следующего семестрового контроля, в связи с переводом на обучение по государственному заказу, появлением оснований для назначения социальной стипендии, восстановлением на учебе и т.д.), исчисление индекса потребительских цен осуществляется с месяца назначения стипендии».

НТоменко отметил, что на практике это приведет к тому, что студенты, получившие право на стипендию впервые (в связи со встулением в заведение, вступлением в магистрат, переводом на обучение по государственному заказу, наличием оснований для назначения социальной стипендии и т.д.) или вновь после утраты такого права (по результатам следующего семестрового контроля, в связи с восстановлением на учебе и др.) будут получать лишь базовую стипендию, которая будет индексироваться с момента ее назначения. На сегодняшний день такие студенты получают стипендию с индексацией. Уменьшение реальных выплат студентам, которые впервые или повторно получили право на стипендию, будет составлять 200-300 грн в месяц.

Н.Томенко отметил, что принятие этого постановления руководство многих вузов может использовать для обоснования уменьшения выплат и тем студентам, которые формально не подпадают под его действие.