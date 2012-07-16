Подозреваемого в расстреле семьи бизнесмена отпустили под подписку

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры области Татьяна Гоша, этот задержанный освобожден из-под стражи по ходатайству жителей села, в котором он проживает, и другим обстоятельствам.

У мужчины взята подписка о невыезде.

"Жители села, в котором проживает один из задержанных, настаивают на том, что их односельчанин не причастен к совершению преступления", - сказала Т.Гоша.

Она добавила, что прокуратура проводит проверку законности задержания всех подозреваемых в совершении убийства.

"Что касается непосредственного организатора и исполнителя, то причастность к преступлению следствием доказана, они находятся под стражей. Проведение досудебного следствия и в дальнейшем находится на контроле прокуратуры области", - отметила руководитель пресс-службы ведомства.

Как сообщалось, 1 июля утром в Житомире неизвестные расстреляли семью предпринимателя.

Погибли 50-летняя жена и 6-летний внук. 27-летняя дочь предпринимателя была госпитализирована. Самого хозяина в то время не было дома.

Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более человек, малолетнего ребенка), ч. 2. ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По подозрению в совершении убийства были задержаны трое человек.