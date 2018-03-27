Ирина Хакамада презентовала в Киеве SEX. Женский и мужской взгляды

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД

Она всем своим видом как будто намекает, что знает гораздо больше, чем говорит. Действительно ли эта женщина посвящена в какие-то тайны или это ощущение, возникающее в результате действия грамотного пиара, сказать трудно. А может, виной тому специфическая внешность, ведь Восток всегда кроет в себе тайны? Так или иначе, приезд российского политика и бизнесвумен Ирины Хакамады собрал солидное количество народа в клубе «Бабуин». Встреча была посвящена презентации книги с интригующим названием "SEX в большой политике". Люди жаждали узнать от компетентного лица (в прошлом лидера партии Союз правых сил, министра и вице-спикера Госдумы), как же обстоят дела с SEX-ом в верхних эшелонах власти, пусть и российской, а не украинской.

Однако любители жареного были несколько разочарованы: SEX для Ирины Мацуовны оказался слишком широким понятием. Собственно, секса-то в книге практически и нет. Ну, разве когда речь идет об определенных отношениях государственных деятелей со своим народом. Гостья рассказывала о книге и о себе, и в числе своих достоинств перечислила создание женского образа современного политика. Вообще Ирина Моцуовна – политик правого толка, а под словом «правый» в России понимается человек, исповедующий не консервативные, а либеральные ценности. Эти самые ценности она и проповедует в своей книге, которую теперь также можно приобрести в Киеве.

В России же, по Хакамаде, дела с либерализмом обстоят туго, и виной тому будто бы честность приверженцев носителей его идеи. Здесь Ирина Мацуовна малость схитрила. Действительно, силы либеральной направленности сегодня практически не представлены в российском парламенте. Но не надо строить из себя идеалистов в разночинских очках с мечтательным взглядом, все гораздо прозаичней. Просто перед думскими выборами 2003 года две партии - «Яблоко» и СПС - хотели слиться. Обе силы были ярыми приверженцами рыночного уклада и западной демократии, обе имели одинаковую электоральную базу. И пацаны из Кремля пообещали не мешать прохождению ни СПС, ни Яблоку в Думу, но при условии, что те не будут объединяться. Правые поверили, и каждая из сил набрала что-то около четырех процентов (это официально, сколько реально – никто не знает), при необходимых пяти. Словом, Кремль просто «кинул» либералов, и они потянулись в Украину. Борис Немцов стал советником Виктора Ющенко, а Ирина Мацуовна – вот: презентовала в пятницу в Киеве книгу.

Наблюдательный посетитель «Бабуина» мог заметить, что большинство вопросов, задававшихся на мероприятии, исходило от женщин. Действительно, можно заметить, что мужская часть населения прохладно воспринимает Хакамаду. Зато она импонирует представительницам прекрасного пола, видящих в ней образец преуспевающей женщины. Эта амазонка придерживается имиджа мадам, удачливой не только в политике, но и в личной жизни. А ведь еще и каллиграфией увлекается, и фитнесом, и бегает по семь километров (осталось только коня на скаку…). Раньше играла в теннис, но ей запретили: сказали, что надо беречь правую руку. Что ж, если правому политику посоветовали беречь правую руку врачи, это знак, Ирина Мацуовна!

Хакамада раздавала автографы - люди чуть не сломали стол. Лезли с криками: «Распишитесь! Это для начинающего журналиста» «Поставьте автограф: это для моего крестного папы. Он очень большой либерал!» Довольная Ирина Мацуовна охотно расписывалась. Счастливчики, которым удалось заполучить ее автограф, убедились, что она действительно увлекается каллиграфией. А как еще, если не иероглифом, можно назвать нервную роспись Хакамады?

Вот некоторые фразы Ирины Мацуовны, прозвучавшие на презентации «SEX в большой политике»:

«Эта книга… не тривиальная штука…». «Я не ставила себе целью рассказать о том, какая я». «В сегодняшней политике таким, как я, в России делать нечего». «Когда она (книга – ред.) попала на прилавки, она стала улетать, как печеные пироги». «Главный мессидж моей книги – то, что политика в России абсолютно асексуальна». «Секс помогает всегда. И мужчинам, и женщинам. Поэтому не забывайте им заниматься». «… Она (Тимошенко) кладет всех на лопатки для того, чтобы получить то, чего она хочет». «В политику идут не самые умные». «Мне повезло. Я мыслю очень логически». «Русский язык (в Крыму – ред.) в полунепонятном состоянии». «Американцы тоже умеют давить, когда им что-то не нравится».

Алексей Просекин

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

«Она потрясающе классная тетка», так сказали бы политически озабоченные представители молодежи. «Она умница», - сказали бы неравнодушные к политике домохозяйки. Мужчины, способные строить паритетные отношения и признавать женские права, отнеслись бы к ней с глубочайшим уважением. Мужчины, в которых живет их «патриархально-сексистский» ген стали бы шипеть и что-то язвительно говорить про то, что место женщине кухне, в койке и так далее…

Хакамада молодец, потому что ей плевать на одобрение и критику. Она автономная и самодостаточная. Под едва заметным слоем гипердорогого тонального крема не просто кожа японки-полукровки, там простите суперстойкий нечувствительный мозоль, образовавшийся от многолетних нападок политических оппонентов. Живи она в Украине, ей пришлось бы полегче, у наших женщин место в обществе всегда было попрочнее, им «все равно, где у мужа тюбетейка», если речь идет о вещах для нее принципиальных.

Эта яркая представительница правых российских сил побывала недавно в Киеве по приглашению Общественного Актива Киева. В Бабуине состоялась презентация ее книжки «SEX в большой политике». Ее книжица уже давненько лежит в киевских магазинах, но, увидев ее, я только поморщилась, заподозрив, что злая от последней политической неудачи Хакамада решила написать что-то про то, кто с кем и как у них там в Кремле дружит-любит. Но когда книга попала мне в руки, я, открыв ее в метро, и продолжив дома читать, так до двух ночи и не оторвалась. Это не женский роман. Это замечательные зарисовки о жизнедеятельности российского чиновничества, это обычаи российской политической элиты. Как они едят, сколько они пьют. Это прямые рецепты людям, собирающимся в политику о том, как надо себя вести, когда и с кем в первую очередь раскланиваться, что дарить. Как можно задержать на приеме Путина, как попасть к премьеру, когда в статусе оппозиции к нему попасть невозможно? Подобный этикет не описан в заграничных учебниках, это тонкие язвительные наблюдения политика, чуждого подобострастия, но знающего (уверенного, что знает) как обустроить Россию. Временами мне казалось, что сам грибоедовский Чацкий, который «служить бы рад, прислуживать тошно» перебрался в двадцать первый век и вот рассказывает про свои встречи с Ельциным и Путиным. Если быть откровенной, то вряд ли всю книгу можно считать завершенным литературным деликатесом. Это – не деликатес. Некоторые ее места напоминают мне слабую эманацию кастанедовского чтива, некоторые кажутся инородными вкраплениями, но это все неважно. Потому что книга, веселая и современная, потому что это и сатира и публицистика, потому что она про демократию и либеральные ценности, потому что она беспощадная и добрая одновременно. И скорее всего, в России она в таком своем жанре единственная.

Что оттуда интересно знать украинцам? Украинским политикам интересно будет знать о рынке российских политтехнологов. Хакамада подробно и честно рассказывает о рынке этих услуг в России и дает дельные советы, как сэкономить деньги и строить отношения с людьми этой профессии.

Украинским журналистам тоже кое-что интересно узнать. Например, что наш парламентский буфет, это просто – площадь свободы и демократии по сравнению с думским. Если верить Хакамаде, в столовой Российской Госдуме лидеры фракций никогда не едят в одном буфете. Еще полезно знать, что даже на приличных фуршетах известные политики наблюдают, сколько вы пьете и едите. Поэтому лучше ограничиться одним бокалом и маленьким пирожным, чтобы поберечь имидж и не вызывать желания «себя покормить» после какого-то интервью. Ведь не самые худшие у нас, журналистов, зарплаты.

Чего не было в книге? Хоть Хакамада и признается, что «книга, не обо мне», но все-таки книга - автобиографична. И коль скоро она претендует на откровенность, то могла бы нам признаться, как ей помог в становлении ее второй муж. Ведь приходилось слышать от знающих людей, что он очень состоятельный человек и «во многом сделал Ирочку». Это нисколько не умалило бы ее образа современного политика, но сняло бы часть мифов, гуляющих вокруг «бренда Хакамада».

Если говорить о самой киевской вечеринке, то этой недолгой встрече Хакамада сыпала остротами, отвечала на вопросы, иногда вслух деля их «на серьезные» и «вы что с луны свалились» и раздавала автографы. Несмотря на кажущуюся демократичность, в ее манере чувствовалась ироничная снисходительность. Но общий «теплый градус» встречи это не снижало. Те, кто пришел за удовольствием от общения с умной женщиной – политиком его, бесспорно, получили.

Лана Самохвалова