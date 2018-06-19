21 сентября - день погибших за Правду

В марте в 1997 г. в столицу из Луганска приехал собственный корреспондент газеты “Киевские ведомости” Петр Шевченко. Коллеге, который встретил его на вокзале, он сказал, что находится под “колпаком”, у него есть дела в городе, а в редакцию приедет после 14 часов. Но так и не приехал... Петра Шевченко нашли повешенным в заброшенной котельной близ аэропорта «Жуляны».

Официальная версия – самоубийство. Выходит, что он специально ехал в Киев, вез веревку и искал глухой закоулок, чтобы покончить с собой? Дело было закрыто спешно, с материалами не были ознакомлены даже родственники. Жена, опасаясь за жизнь сына Юрия, эмигрировала в Канаду. Петр Шевченко погиб в неполные 43 года... Незадолго до гибели Шевченко опубликовал в “Киевских ведомостях” цикл из шести материалов о коррупционных действиях руководства области, о попытках уволить тогдашнего мэра Луганска Алексея Данилова и о вмешательстве в этот процесс луганской СБУ и милиции.

За последнее десятилетие 630 работников печатных и аудиовизуальных СМИ многих стран мира погибли в “горячих точках” и от рук наемных убийц. За годы независимости в Украине при исполнении профессиональных обязанностей погибли около 40 журналистов. Первым был тележурналист, народный депутат Вадим Бойко, который собирал материалы о том, как рождалась в молодом государстве мафия, собирал документальные подтверждения тому, где брали деньги нувориши. Потом Юрий Османов, Владимир Иванов, Игорь Грушецкий, Анатолий Танадайчук, Борис Деревянко, Георгий Гонгадзе, Игорь Александров, Алексей Терещук, Норик Ширин... Этот мартиролог можно продолжать и дальше, но лучше надеяться, что он больше не пополнится ни одним именем.

Национальный союз журналистов Украины призвал всех сотрудников газет, журналов, телевидения, радиовещания, информационных агентств, Интернет-изданий отметить в третью пятницу сентября (в этом году – 21.09) День памяти украинских журналистов, которые отдали свою жизнь за Правду. Напомним, что 16 сентября на Площади Независимости прошла акция “День памяти Георгия Гонгадзе”, где также отметили и память других погибших журналистов. Но нельзя говорить, что это была альтернативная акция, просто она была другая. Как заметил Председатель Национального Союза журналистов Украины Игорь Лубченко, акция, предложенная Союзом, не привязана ни к кому из журналистов. “Чем хуже Георгия Гонгадзе Борис Деревянко, Вадим Бойко, Игорь Александров?” – отмечает Игорь Федорович. Память всех журналистов, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг, должна быть одинаково отмечена.

Украинские стражи порядка все смерти журналистов, как правило, сводят к бытовым случаям или проблемам со здоровьем - загорелся телевизор, схватило сердце, поскользнулся на дороге...Позиция Союза относительно таких "правоохранительных" заявлений неизменна: считать нерасследованную гибель каждого журналиста убийством за профессиональную деятельность, пока в судебном порядке не будет установлено другое.

По словам Лубченко, они разослали всем религиозным конфессиям, которые представлены в Украине, просьбу провести молебен. На эту просьбу сразу отозвался Верховный Архиепископ УГКЦ Любомир Гузар и призывал всех мирян в этот день помолиться за журналистов. «Оценивая тяжесть жертвы тех, которые отдали свою жизнь, исполняя профессиональный долг и ввиду чрезвычайно важной роли журналистики в жизни общества, которая стремится жить согласно с принципами демократии, с радостью поддерживаю эту инициативу. 21 сентября в 2007 г., кроме того, что оно является для нас днем, когда празднуем большой церковный празник Рождества Пресвятой Богородицы, Матери Того, Кто также отдал свою жизнь за правду, пусть станет для нас также, а особенно для журналистов, поводом задуматься над профессией, которую издавна называют «четвертой властью», – сказано в обращении Патриарха.

Анна Ященко