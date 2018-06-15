Анатолий Димаров: Из сталиниста я превратился в убежденного националиста

Писатель аргументировал свою позицию тем, что не может принять награду из рук тех людей, которые толкают его "страну в пропасть".

Анатолий Андреевич, как вы сегодня себя чувствуете, наверное, несколько перенервничали после обнародования вашего заявления?

Уже ничего, немного ожил. Еще выключили мне, как назло, лифт. Я ходил в магазин, потом пришлось подниматься пешком по лестнице... Ну разве не гады? Мне и здесь подножку подставили.

Вы недавно отказались от ордена Ярослава Мудрого. Казалось бы, это такой престижный орден. Может, не надо было отказываться?

Но дело не в том - плохой он или хороший... Дело в другом. Я уже в зрелом возрасте пришел к такой мысли... Причем пришел под влиянием Франко. Вы знаете это стихотворение его?

Ти, брате, любиш Русь,

Як хліб і кусень сала, —

Я ж гавкаю раз в раз,

Щоби вона не спала…

Слушайте, это завещание каждому писателю, который любит свою Украину, свою нацию. Я себе постепенно выработал принцип жизни - быть в оппозиции к любому правительству, каким бы оно ни было. Ибо нет того правительства, которое бы не совершало преступлений, ошибок и которое не притесняло нуждающихся. Писатель должен быть в оппозиции и гавкать, будить людей, своих нуждающихся братьев, замученных этой действительностью.

Вот это мой принцип. И из-за моего принципа я отказался.

Вы процитировали стихотворение Франко... А сейчас спит украинский народ?

Да, спит, половина народа спит. К сожалению, начинают спать и в Западной Украине. Я в Западную Украину (именно в Луцк) приехал убежденным сталинистом, а оттуда уехал убежденным националистом - после того, как увидел ужасы, которые творили коммунисты, энкаведисты. Как они издевались над народом! Если бы вы только видели.

Когда я все это увидел собственными глазами, когда у меня перегорело сердце от всех этих ужасов, я стал убежденным националистом. И до сих пор продолжаю быть таковым.

Вы говорите, что к любому правительству надо быть в оппозиции...

Обязательно. Нет правительства, которое бы не совершало ошибки. Вы же знаете, что вокруг любого правительства начинает крутиться гниль. Для миллиардеров нет родины. Для них существуют только деньги и деньги.

Я так радовался за Ющенко. Думал, это наш, это действительно украинский президент, который мыслит по-украински, которого ненавидит Путин, но у него столько крутилось таких, которые его все время подводили...

Не жалеете, что ваше заявление опубликовали?

Чего мне жалеть. Пусть публикуют. Вы видели, что на нем печать стоит - отражение моего пальца. Это, чтобы не искажали и не дописывали ничего!

А что именно вам не нравится в управлении Януковича?

Ой, ну Господи... Ну, что вам скажу? Там очень мало украинского. Вот и все. Больше я ничего не хочу говорить!

Я просил всех, чтобы меня не представляли к тому ордену. Говорил, чтобы знали заранее, я откажусь.

А кто представил?

Не знаю, миленькая. До сих пор не знаю.

Яворивский, может?

Нет... Когда он позвонил мне: чтобы сказать, что поднимет в Верховной Раде вопрос по поводу моего юбилея, я сказал: "Володя, ничего не надо, на коленях умоляю, не представляйте меня к ордену". Слава Богу, хоть он этого не сделал.

Вы прожили почти век. С какими временами можете сравнить сегодняшнюю ситуацию в Украине?

Для меня самым страшным было 70-летие советской власти. Как вспомню, мороз по телу.

Была такая днепропетровчанка Леся Степовичка. Она работала переводчицей с немцами, которые приезжали в Украину, когда рухнул железный занавес. Она написала книгу под названием "Немцы в городе". Это невероятная книга. Она и сегодня актуальна. Обязательно прочитайте. Немцы были шокированы тем, как жили мы и как жили они. А мы до сих пор заражены марксизмом-ленинизмом-сталинизмом, как наркотиком.

Как-то вы пожалели, что не были бандеровцем. Почему вам так жалко?

Но я как бандеровец прожил всю свою жизнь. Мой отец был раскулачен, мать - дочь попа, а я сынок раскулаченного отца и дочери попа. Мне путь в мир был категорически закрыт. И моя несчастная святая мама ради двоих нас детей отказалась от личной жизни. Она поехала было в Миргород, нашла своих подруг, с которыми училась в учительской гимназии и молила их, чтобы они свидетельствовали в миргородском суде, что она потеряла метрику детей, и чтобы свидетельствовали, что мы дети учителя Димарова, который погиб. С тех пор я и стал Димаров, а не Гарасюта, как должен быть.

Когда мама умирала, то говорила нам: "Дети мои, у меня и в могиле ноги от страха будут дрожать".

Я никуда не мог пойти, даже в комсомол, боялся, что начнут изучать мою биографию и докопаются, что я сын кулака.

Но вы, как сами сказали, были убежденным сталинистом...

Советские школы были гениальные. Гениальные в том, что воспитывали нас в духе Карла Маркса, Ленина, Сталина. Они этими вещами делали из нас наркоманов, сталинских наркоманов.

Я приехал на Волынь работать в редакции "Советская Волынь". Мне очень повезло, что шла война, немцы еще в Ковеле стояли... Но уже нахлынула кагебистская, энкаведистская орда, и начали активную борьбу с бандеровцами, мельниковцами... Да это кошмар, что они творили с населением! А провокации которые делали, просто с ума сойти можно. Я все видел...

Сейчас Сталин в Украине снова в честь входит, ему ставят памятники...

Ну, вы поймите, что это наркоманы. А наркоман, он и до смерти наркоман. Его ничем не вылечишь.

То есть коммунисты - наркоманы?

Абсолютные. Я в этом убежден.

Вы пережили Голодомор. Что вам вспоминается из того времени?

Я опух от голода... Вспоминается, как моя мама пекла блины из цвета акации. Только из цвета. И ничего больше. Также вспоминается, как она была счастлива, когда женщина, которая кормила в колхозе свиней, сказала прийти ночью взять очистки от картошки, которую чистили для свиней. И какая счастливая была мама, когда принесла мешок картофельных очисток. Эти очистки нас спасли. Мама добавляла их во все, что мы ели.

Видите, как кормили скотину в колхозе, а люди с голоду пухли, люди людей ели.

Кстати, маму уволили из школы потому, что когда кончилась голодовка, то некого было учить. Все ученики вымерли. Осталось один-два ребенка.

Сейчас "регионалы" взялись защищать русский язык в Украине, причем на законодательном уровне...

Эти "регионалы" - несколько иные. Это не сталинисты. Это те капиталисты, миллиардеры, для которых совершенно безразлично, Украина или нет. Им важно, чтобы остались их заводы, фабрики. Им только - деньги, деньги и деньги. Ничего для них больше не существует. А украинский язык - тем более.

Российская империя - это как яд в жилах русских, в том числе и тех, которые живут в Украине. Как говорится, где сел солдат, там и Московия. А как наши хохлы отказываются от своей речи... Это еще более гадкая публика.

Считаете ли вы, что русский язык притесняют в Украине?

Да Бог с вами! Я русский язык люблю. Люблю русских писателей. Учился у них мастерству. Но это не значит, что для этого нужно уничтожать украинский язык. Пойдите в любой киоск с прессой и посмотрите, сколько там изданий на украинском, а сколько на русском. Все оккупировано! Господи, что тут говорить! А они еще чего-то добиваются. Наверное, хотят, чтобы украинский язык совсем исчез.

Диссидент Евгений Сверстюк в одном интервью сказал, что на нас вина за эту власть. Вы тоже так считаете?

Да, вина на всех. И на тех, кто голосовал и не голосовали, и на тех, кто за пакет гречки отдал свой голос.

А к вам приходили с гречкой?

Приходили.

Вы принимали?

У меня своя гречка есть.

Вчера был День героя? Кто такие для вас герои?

Я не буду углубляться в историю, но для меня есть настоящие писатели. И не надо их называть героями, ибо писатель должен быть в оппозиции, это его обязанность! Считаю такими писателями, на которых нет ни пятнышка, Лину Костенко и Григора Тютюнника. Это мои современники. А глубже не хочу идти, потому что могу говорить только за тех, кого хорошо знаю.

Беседовала Оксана Климончук