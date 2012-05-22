Писатель Димаров отказался от ордена Ярослава Мудрого (копия заявления)

Об этом депутат сообщил, получив копию заявления А.Димарова, информировали УНИАН в пресс-службе В.Яворивского.

«Только что я имел разговор с прекрасным, удивительным человеком Анатолием Димаровым, который несколько дней назад отпраздновал свое 90-летие. Почти ежегодно он издает новую книгу мощной энергетикой и невиданной остротой. В 90 лет иметь такой молодой дух и воображение – это действительно невероятно. Мы, его коллеги-писатели, всегда удивлялись его позицией, его открытостью», - цитирует пресс-служба В.Яворивского.

«Следовательно, сегодня А.Димаров мне сообщил, что подготовил заявление, в котором отказывается от президентской награды», - заявил В.Яворивский.

При этом, кроме сообщения от самого депутата, пресс-служба разослала фотокопию заявления от имени А.Димарова, написанного от руки, и датированного 17 мая с.г.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Президент Украины Виктор Янукович «за значительный личный вклад в развитие национальной литературы, весомые творческие достижения, многолетнюю плодотворную деятельность» наградил писателя Анатолия Димарова орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.