Писатель Димаров отказался от ордена Ярослава Мудрого (копия заявления)
Владимир Яворивский заявляет, что писатель Анатолий Димаров отказался от ордена Ярослава Мудрого IV степени, которым его наградил Президент Украины Виктор Янукович.
Об этом депутат сообщил, получив копию заявления А.Димарова, информировали УНИАН в пресс-службе В.Яворивского.
«Только что я имел разговор с прекрасным, удивительным человеком Анатолием Димаровым, который несколько дней назад отпраздновал свое 90-летие. Почти ежегодно он издает новую книгу мощной энергетикой и невиданной остротой. В 90 лет иметь такой молодой дух и воображение – это действительно невероятно. Мы, его коллеги-писатели, всегда удивлялись его позицией, его открытостью», - цитирует пресс-служба В.Яворивского.
«Следовательно, сегодня А.Димаров мне сообщил, что подготовил заявление, в котором отказывается от президентской награды», - заявил В.Яворивский.
При этом, кроме сообщения от самого депутата, пресс-служба разослала фотокопию заявления от имени А.Димарова, написанного от руки, и датированного 17 мая с.г.
Как сообщал УНИАН, 17 мая Президент Украины Виктор Янукович «за значительный личный вклад в развитие национальной литературы, весомые творческие достижения, многолетнюю плодотворную деятельность» наградил писателя Анатолия Димарова орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.