В УНИАН поселился Вересень (фоторепортаж)

Информагентство УНИАН совместно с радио FM 106 и телеканалом "СІТІ" начало новый проект «Без сантиментов – разговор с Мыколою Вереснем». 15 минут жесткого разговора - это формат передачи, которая ежедневно транслируется в радио- и телеэфире. У нас уже побывали Борис Немцов, Виктор Пинзеник, Юрий Луценко, Степан Гавриш, Богдан Бенюк, Сергей Поярков, Андрей Курков, Влада Литовченко.

Дважды Вересень: никто не убежал...

Расскажите, как идут дела? – обратились мы к Вересню.

- Я записал уже штук пятнадцать интервью.

- Интересно ли Вам разговаривать со всеми этими людьми?

- Некоторые из них интересны, некоторые не интересны.

- Были какие-то вопросы, которыми Вы ставили интервьюируемых в тупик?

- Никто не убежал, значит, не было.

- Как происходит отбор гостей?

- Из головы. Включаешь мозг и думаешь. Бывает, те или иные люди приходят по моей инициативе, бывает, их предлагают другие люди. Кроме того, у меня есть команда – она тоже, бывает, предлагает кого-то. Я же могу согласиться, могу не согласиться с их мнением.

- С кем труднее брать интервью?

- С пустой формой.

- Кто же был носителем такой формы, можете сказать?

- Нет, не могу. К сожалению или к счастью, это не этично.

Гендиректор УНИАН Олег Наливайко: у нас нет неприбыльных проектов

У нас уже есть опыт проведения мультимедийных проектов с Пятым каналом, и мы продолжаем эту традицию, - говорит Генеральный директор УНИАН Олег Наливайко. – Вот, две недели назад начали работать с FM 106. Со вчерашнего дня передачи транслируются на телеканале “СІТІ”.

- Кто слушатель радиопередач, для кого делаются интервью на канале?

- «СIТІ» имеет, в основном, столичное покрытие. «Радио без сантиментов» транслируется практически на территории всей Украины. То есть мы выходим сразу на национальный уровень. На сайте УНИАН появится специальная рубрика, где можно будет прослушать аудио-файлы с этими интервью. Еще думаем о том, чтобы дублировать в текстовом режиме эти интервью. Решаем сейчас вопрос по авторскому праву, так как пока отсутствуют прецеденты, когда в таких проектах собираются сразу радио, телевидение, информагентство. А еще думаем сейчас, как выходить на мобильную связь.

- Такой вот мультимедийный подход к личности...

- Можно и так сказать.

- Я вижу, тут быстро все завертелось. Еще вчера в этой комнате сидели наши компьютерщики, уже сегодня там студия.

- Да. Мы закончили ремонт в ночь с четверга на пятницу, а утром уже прошла первая запись.

- Позвольте немного дегтя. Ведь если радио FM 106, более известное как «Взрослое» радио, а еще более известное просто как "Шансон", меняет формат, то оно вполне может утерять массу своих слушателей.

- Если бы оно оставалось таким, каким было прежде, то есть в стиле «Шансон», мы бы с ним работать не стали. Предполагается, что сейчас оно чем-то будет похоже на радио «Эра». А вообще следует сказать, что любой ребрендинг приводит к уходу старых слушателей, зато приходят новые. Поэтому потери будут, но появятся и приобретения. Однако следует сказать, что и телеканал «СITI» меняется. Он станет серьезным каналом, а не каналом для тинейджеров, каковым был до недавнего времени.

- Вы довольны тем продуктом, который уже выпущен?

- Безусловно. Наши строители-дизайнеры сумели сделать студию, которая хорошо смотрится на картинке, в которой хорошо слушаются интервью. Во-вторых, мы не думали, что сюда сразу подтянутся такие интересные гости, а вышло именно так. И тут надо спасибо сказать Вересню, потому что идут как раз на него. Первые интервью показали, что мы однозначно заняли свою нишу.

- Во сколько это все обходится? Рентабелен ли проект?

- Конечно. У нас в УНИАН такое правило: если мы запускаем проект, то он обязательно должен стать прибыльным. У нас нет неприбыльных проектов. Сегодня мы за счет УНИАН оборудовали студию – на это ушло примерно тридцать тысяч гривен, радио взяло на себя затраты по оборудованию радиотехникой. Телеканал «CITI» обеспечил передвижной телевизионной станцией. Согласно нашему бизнес-плану, все свои затраты планируем возвратить до конца года. И, соответственно, с января проект должен приносить прибыль.

- А дальше?

- Возможно, создадим на базе всего этого студию-продакш, которая будет писать программы не только для «СIТI» или для FM 106, но и для других станций и телеканалов. Ведь УНИАН – такое место, в котором в силу исторических и географических условий собирается много интересных людей. Мы хотим это использовать. Например, человек пришел на пресс-конференцию, сказал что-то, а потом его можно записать у Вересня. 15-20 минут у него на это всегда найдется. И это будет пользоваться спросом.

- Кого бы Вы лично хотели здесь увидеть и услышать?

- Всех, кто интересен нашим зрителям, слушателям, читателям. Кстати, этот проект мог бы стартовать и раньше, но мы его специально немного придержали, чтобы нас не обвинили, будто мы его сделали под выборы. Сейчас здесь много политиков, но как только все успокоится, после 30 сентября, мы будем ждать у себя в студии представителей спорта, бизнеса, шоу-бизнеса.

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- Вы только что дали интервью Вересню. Как оно?

- Честно говоря, я не понимаю, что такое радио, совмещенное с телеформатом. С другой стороны, жанр ток-шоу одинаково удобоварим и для телевидения, и для радио. В принципе стилистика нашего разговора с Вереснем осталась прежней после того, как мы сняли наушники, перейдя в телевизионный формат.

- Сейчас говорите для сайта УНИАН. Ощущения не меняются?

- Во всяком случае дискомфорта никакого я не чувствую. Мне не надо специально раскрепощаться для этого.

- Такие интервью помогают узнать себя?

- Любое интервью помогает формировать взгляды, ведь тебя провоцируют развивать собственную мысль. Интервью, которые я сегодня давал, из той же серии.

Политик Юрий Луценко: хочется отвечать неказенными словами

- Студия мне понравилась, но Мыкола Вересень вообще непревзойденный. Мне не понравились его вопросы, но понравилась та атмосфера, которую он здесь создал. Он всегда умеет так спросить, что хочется отвечать неказенными словами. В любой студии. И вам очень повезло, что он у вас теперь здесь расположился на первом этаже.

- Ну, дак...

Антон Зикора

Фото Сергея Светлицкого, Александра Синицы