Продается дом для бедных (531378 у.е.)

Хотели как лучше

Первые сведения о том, что рядом с селами Гнидын и Вишенки в Бориспольском районе Киевской области, появится местечко под названием Золоче, появились два года назад. СМИ сообщали тогда, что здесь вырастет городок на 40 тысяч человек. Идея строительства Золочего принадлежала Бориспольской райадминистрации. Планировалось, что все заинтересованные в строительстве землевладельцы объединятся в один консорциум и возведут город. Предполагалось, что Золоче обойдется приблизительно в 4—5 миллиардов долларов. Обещали, наравне с элитными, строить также социальные дома.

Всю эту красоту намечалось сопроводить соответствующим «фаршем»: планировалось построить подземные паркинги, школы, больницы, магазины. Власти Бориспольского района говорили, что соорудят на территории села макаронную фабрику и завод по сборке телевизоров. Предполагалось, что в городе будут жить в основном люди среднего уровня достатка. С того времени, как были даны те обещания, прошло два года, и естественно мы решили увидеть собственными глазами, что же теперь там происходит.

Батя запрещает здесь ездить

Строящийся поселок не спутать ни с чем: из-за поворота на трассе появляются огромные дома, факт существования которых словно подтверждает название местечка: Золоче. С первого взгляда ясно, что ни о каком социальном жилье тут речь не идет. Как потом выяснилось, самые дешевые особняки здесь стоят от 550 тысяч долларов.

Со стороны поселка нам навстречу идет рыбак.

- Вы местный? – спрашиваем у него.

- Нет, я живу в Киеве, здесь у меня дача, а тут на озере рыбачу.

- Как вам то, что построили?

- Да пусть строят, только они ведь уже к озеру (Золоче – авт.) подобрались. Как буду рыбачить, если все застроят?

Подъезжаем к пропускному пункту, стоящему посреди дороги. Здесь стоит охранник:

- Дальше нельзя.

- Почему нельзя?

- Батя запрещает здесь ездить. И фотографировать нельзя.

- Это почему?

- Не знаю, так батя сказал. Раньше можно было фотографировать и ездить. Сейчас – нельзя.

- А что за батя?

- Ну, батя. Он тут всем заведует.

- А как его зовут?

- Не знаю. Вон звоните по телефону, который указан на коттедже. Не подставляйте меня, пацаны, у меня будут неприятности.

Действительно, на внешней стене коттеджа висел кусок ткани с номером телефона. Списываем цифры, заходим в особняк, этакий скромный двухэтажный дом сельского учителя, покрытый черепицей. Несмотря на то, что коттедж еще не достроен, в нем обитают люди. И это, конечно, строители. Пятеро человек живут в одной комнате, той, что обустроена несколько больше других. Увидев журналистов, строители разбегаются, остается только один.

- Как вас зовут? – спрашиваем мы у смельчака.

- Миша.

- Откуда вы?

- Из Закарпатья. А работаю тут, тут же живу.

- Нравится?

- А что, здесь природа, озеро, песок. Вон проводку сделали, пищу себе готовим.

- А как вы здесь получаете за свою работу?

- Грех жаловаться. Хватает. Наш хозяин - мужик золотой.

- Ну, ясно, мы же в Золочем. А видели вы тут кого-нибудь, кого по телевизору часто показывают?

- У нас тут телевизор не показывает, только плиту вот включаем.

«Живут же люди»

Мы все же проникли в Золоче. Сегодня весь поселок наполнен звуками стройки, строители лазят по лесам. Тем не менее, много коттеджей уже построены, в некоторые уже въехали хозяева, многие только продаются.

Следует сказать, что сами хозяева опровергают утверждение о том, что богатые люди добры по определению. В Золочем царит атмосфера какой-то подозрительности. «А вы кто такие?» - злобно спросила нас красивая девушка. В принципе у местных VIPOSов действительно имеются основания побаиваться прессу: все же застройщики оттяпали солидный кусок земли, использовав его в своих целях. Ни о какой макаронной фабрике и заводе по сборке телевизоров говорить не приходится. Вместо обычного городка для людей среднего достатка построили еще одно село для людей, как минимум, не бедных.

Наша прогулка, которой мы дали условное название «Живут же люди», показала, что действительно, многие дома уже подошли к берегу озера. Рыбаки ворчат: лафа заканчивается.

- Ладно бы просто коттеджи тут строили, так боюсь, еще огородят это все, и тогда: прощай, озеро, - говорит житель Гнидына Николай. – В принципе как только заговорили об этом городке, я сразу заподозрил неладное. Александр Лазаренко, сельский глава, уверял, что все вопросы будут выноситься на обсуждение с народом. Наверное, под «народом» он понимал владельцев этих коттеджей.

Назад мы возвращались, стараясь не попадаться на глаза охране: репортаж с разбитой камерой и полученными синяками не входил в наши планы. Мы ведь ехали, не ожидая увидеть здесь всю эту «крутизну».

- Охрана правильно сделала, что вас не пустила, - прокомментировал произошедшее менеджер по продажам коттеджного комплекса «Золоче» Роман Андрушенко.

- Ну-ка, почему?

- Это частная собственность.

- Чья?

- Украинского Строительного Альянса.

Комментарии излишни. Еще Роман сообщил нам, что сейчас в городке построено сто двадцать домов, планируется достроить еще семьдесят два. Мы же зашли на сайт комплекса. Оказывается, многие коттеджи здесь еще не куплены. Например, можно приобрести дом номер 1-06, 498 квадратных метров, всего 1245000 у. е. Или: дом номер 2-01 за 1428970. А вот для бедных: дом номер 1-16, 531378 у.е. Спешите!

Антон Зикора