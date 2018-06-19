”Книги - как куры...” (репортаж c Форума издателей во Львове)

На нынешний Форум издателей во Львов приехали писатели из 9 стран: Польши, Германии, Австрии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Литвы, Беларуси и Украины. На 4 дня сюда переселился весь литературный бомонд страны – писатели Юрий Андрухович, Ирэн Роздобудько, Андрей Курков, братья Капрановы, Любко Дереш, Мария Матиос, Сергей Жадан, Оксана Забужко, Андрей Кокотюха, Светлана Поваляева, Леся Воронина, Виктор Неборак, Лариса Денисенко и многие другие. Они презентовали свои книги, раздавали автографы и проводили авторские вечера. Как отметил Андрей Курков: “Украинских писателей в таком количестве можно встретить только во Львове – в Киеве их так много не бывает”.

Почетным гостем Форума издателей стал экс-директор Франкфуртской международной книжной ярмарки, основатель международного ярмарочного движения Петер Вайдгаас. Он рассказал свою формулу успеха развития книжного рынка: «Книги, как куры – им нужные маленькие хозяйства и без гормонов. На самом деле хорошие книги создаются в небольших издательствах и без примесей массовой культуры».

Кстати, решение посетить Львовскую книжную ярмарку Вайдгаас принял после выступления Андруховича в Лейпциге. А вот по мнению последнего, Франкфуртская и Львовская ярмарки принципиально ничем не отличаются. “Это один и тот же вариант: издательства ставят стенды, посетители ходят от стенда к стенду, издатели знакомятся между собой, заключают какие-то соглашения с авторами", – заявил Андрухович.

В этом году на выставке было представлено свыше 190 издательств, а в программе форума - 286 мероприятий. Расширилась не только география издательств, но и их спектр. Но посетители не всегда могли найти нужную литературу. Пожилая львовянка, проталкиваясь между книжными стендами, жаловалась, что нет никакой справочной: “Мне никто не может подсказать. Я конкретно пришла купить одну книжку – “Собор на крови” – и я не могу ее найти.” Ирина жаловалась, что не хватает специальной литературы: “По психологии вижу много, юридической и экономической тоже. А по химии - буквально несколько учебников. Но цены здесь дешевле. Одну книгу в книжном магазине я купила за 27 грн., а здесь такая же 20 грн.” Книги и в самом деле стоили дешевле, но не намного – в среднем на 3-4 грн. Студентка Ольга рассказала, что совсем небольшой выбор философских книг: “Нашла только хороший словарь, но он стоит 300 грн. Философом здесь быть тяжело”.

Но в целом, большинство гостей, участников и посетителей были довольны. Директор издательства “Факт” Леонид Финкельштейн рассказал: “Ярмарка мне очень и очень нравится - и нынешняя, и прошлогодня, и, надеюсь, последующая. На моем стенде, как всегда, много людей. Самое уважаемое жюри в мире - мой читатель - выбирает меня и покупает книги моего издательства. Мне здесь прекрасно.” Сам Финкельштейн ничего приобретать не планировал из-за нехватки времени.

“Я уже 8 лет посещаю Львовскую ярмарку и ежегодно вижу, как она прогрессирует, как совершенствуется менеджмент, совершенствуется организация, как утончается ее эстетика. Даже пресс-релиз сделан прекрасно, со вкусом", – поделился своими впечатлениями молодой писатель Любко Дереш.

“Смотри, какая очередь! Это капец! Мы еще вовремя пришли", – громко и радостно обменивались мнениями парни, выходя с выставки с полными пакетами книг. И в самом деле - больше 100 человек выстроились в очередь и ждали, пока им удастся купить входной билет. Вход на выставку стоил 2 грн., и украинцы стояли по 10-15 минут в очереди, чтобы пройти на территорию ярмарки, потом еще столько же, чтобы попасть собственно в помещение. Если украинцы становятся в очередь за книгами, значит мы - нация, которая читает!

На открытии форума побывала председатель Международного благотворительного фонда “Украина 3000” Екатерина Ющенко. В рамках издательского проекта благотворительной программы “Уроки истории: Голодомор 1932-1933 гг.” она приняла участие в презентации 5-ти книг по истории Голодомора.

Екатерина Ющенко заявила: “Это настоящий праздник украинской книги. Я очень рада, что с каждым годом эта выставка становится лучше и больше. Мы видим больше изданий. Больше украинцев гордятся украинской книгой”.

Президент посетил выставку лишь на третий день, однако сразу потратил на книги 700 грн.

"Я купил два с половиной десятка книг и потратил на них 700 гривен, а, возможно, чуть меньше", - рассказал Виктор Ющенко.

Не заставил себя ждать и №1 в избирательном списке блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий Луценко.

Осмотрев стенды с книжками, Луценко заявил: “Для меня книги - это то же, что для Виктора Ющенко пчелы. Поэтому, попав в Верховную Раду Украины, я буду делать все возможное, чтобы популяризировать украинскую книгу". Да, из нынешней ярмарки вышла хорошая политическая площадка.

“Дело немного перерастает наши возможности", - жаловались организаторы Форума. Но в действительности очень гордились, когда, например, гости предложили дать Львову еще одно название – Книгбург – и не только в украинском измерении, но и в европейском.

"Здесь собрались только свои люди - люди, которые читают, которые хотят изменить этот мир в лучшую сторону. Люди, которые делают все для того, чтобы наши дети жили в лучшем мире, - более справедливом, гуманном и интересном. Книги помогают нам создавать этот мир, а мы создаем книги", – отметила президент Форума издателей Александра Коваль.

Анна Ященко

Фото Андрея Чучи, Михаила Маркива, Николая Лазаренко/УНИАН