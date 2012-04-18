Лечившие Макар медики заверяют, что пользовались исправным оборудованием

Как сообщают novosti-n, в связи с заявлением нардепа от Партии регионов Валерия Коновалюка о том, что в смерти Оксаны Макар виноваты чиновники, которые за огромные деньги приобрели некачественное медицинское оборудование для николаевской больницы, пресс-служба николаевского облздрава распространила следующую информацию:

«УОЗ ОГА информирует, что на 17.04.2012 в городской больнице № 3 г.Николаева (где оказывалась первая помощь пострадавшей Оксане Макар) в эксплуатации находятся 9 дыхательных и наркозно-дыхательных аппаратов для оказания помощи больным хирургического профиля, (в том числе и с ожоговой травмой). Все аппараты эксплуатируются с должной нагрузкой, находятся в исправном состоянии.

Оксана Макар была подключена к дыхательному аппарату «Карина», который был получен по централизованной поставке МОЗ 17.08.2010, его стоимость – 207 482 грн.

16.03.2012 Оксана Макар была транспортирована в Донецкий ожоговый центр с обеспечением дыхания аппаратом «Карина» и на следующей неделе, 20.03.2012, больница получила при поддержке Бахтеевой последний дыхательный аппарат импортного производства MONNAL Т75 – для оказания помощи пострадавшим с ожоговой травмой.

Аппарат оприходован по акту ввода в эксплуатацию, с ориентировочной стоимостью 200 тыс. грн.

Никаких проверок наличия или качества дыхательных и наркозно-дыхательных аппаратов в связи со смертью Оксаны Макар в городской больнице № 3 в 2012 г. не проводилось».

По теме: Депутат: Оксану Макар погубил неисправный аппарат искусственного дыхания

Как сообщал УНИАН, О.Макар стала жертвой троих преступников, которые 9 марта в Николаеве заманили девушку на квартиру, изнасиловали ее, пытались задушить, а затем выбросили в подвал недостроенного дома и подожгли.

О.Макар скончалась 29 марта в Донецком ожоговом центре, куда была доставлена из Николаевской городской больницы № 3.