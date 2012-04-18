Депутат: Оксану Макар погубил неисправный аппарат искусственного дыхания

Депутат Верховной Рады Валерий Коновалюк заявляет, что по имеющейся у него информации главной причиной смерти замученной 18-летней Оксаны Макар стал некачественный аппарат искусственного дыхания. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Обожженную девушку подключили к нему ночью 15-го марта в 3-й николаевской больнице. Проверка показала, что функционировавший аппарат ИВЛ не соответствовал установленным Минздравом требованиям и был приобретен с многочисленными нарушениями.

По словам депутата, аппарат работал настолько плохо, что пациентке просто разорвало легкие.

В николаевском городском управлении здравоохранения комментировать эту информацию отказались. В самой же больнице говорят, что прибор тут не причем.

– Ни о каком разрыве легких в заключении патологоанатомов сказано не было, - говорят в 3-й Николаевской больнице.

Валерий Коновалюк же считает, что николаевские чиновники неплохо заработали на приобретении аппарата, а, следовательно, косвенно виновны в гибели пациентки.