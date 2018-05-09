Парафирование соглашения с ЕС: шаг в правильном направлении

Позитив, хотя и не такой большой



Главы делегаций на переговорах Украины и Евросоюза парафировали Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.



При этом в части соглашения о зоне свободной торговли еще будут вноситься технические правки. Стороны обязались завершить правовую экспертизу текста, в том числе технические приложения и протоколы, и обязались предпринять дальнейшие технические меры, необходимые для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации.



Есть немало желающих под предлогом критики нынешней власти принизить значение этого соглашения и факта его парафирования. Хотя соглашение об ассоциации с ЕС значительно глубже по содержанию и большая по объему, чем то, которое было подписана между Украиной и ЕС в 1997 году, а власть в его подготовке сыграла преимущественно положительную роль (конечно, этого не скажешь о срыве подписания из-за преследования оппозиции).



Для критики есть и другие основания.



Начнем с того, что Украина всего лишь парафирует соглашение об ассоциации с ЕС через восемь лет после того, как в ЕС вошли большинство государств Восточной Европы, и через 5 лет после того, как к ЕС присоединились такие государства, как Румыния и Болгария.



Украина за 20 лет пять раз теряла колоссальные шансы в отношениях с ЕС (при Кравчуке, раннем и позднем Кучме, Ющенко, и теперь при Януковиче). Таких сумасбродств другие восточноевропейские государства себе не позволяли.



Более того, практически все послевоенные Балканы приглашены в ЕС. В следующем году членом ЕС станет Хорватия, которая пережила две войны: в Хорватии и Боснии. Буквально месяц назад в ЕС пригласили Сербию, которая пережила 4 войны, и причем от нее даже не требовали признания Косово. Еще раньше на переговоры о членстве в ЕС пригласили Черногорию, которая за последние 20 лет воевала дважды.



На фоне вступления в ЕС практически всей Восточной Европы и запланированного массированного присоединения к ЕС послевоенных Балкан соглашение об ассоциации с Украиной выглядит как-то неубедительно.



Последний раз торможение на пути в ЕС произошло благодаря болезненной мстительности власти в отношении Тимошенко и Луценко.



Но даже несмотря на это, соглашение об ассоциации - безусловный позитив. Так что позитивом можно назвать даже обещание ее подписать когда-то в будущем.



Ведь соглашение с ЕС, кроме глубокой политической части сотрудничества, означает очень важные вещи.



Европейская идентичность



Найти свою нишу на европейском рынке означает получить колоссальную инвестицию в будущую конкурентоспособность страны, получить возможность для страны заработать на себя и интегрироваться в мировое разделение труда. А 1% рынка ЕС - это более 10% рынка Таможенного союза и СНГ.



Украине нужен доступ на рынки ЕС. При том, что товары ЕС уже давно благодаря контрабанде имеют свободный доступ на рынок Украины. Украина уже получила большинство негативов от свободной торговли с ЕС, пришло время получать позитивы.



И когда сегодня некоторые спрашивает, какие товары Украина может продавать в ЕС, то пусть посмотрит официальную статистику Госкомстата, там все написано. Украина уже сегодня экспортирует в ЕС почти четверть всего своего экспорта. По данным Госкомстата, за январь 2012 Украина экспортировала в Россию на 1,35 млрд. долларов (25,3% всего экспорта Украины), 1,28 млрд. в Европу (24,01%), и 1,62 млрд. (30,39%) в нашего, оказывается, партнера №1 - «непостсоветскую» Азию (Турция, Китай, Индия), из 5,33 млрд. всего экспорта Украины за январь.



Во-вторых, ЕС в соглашении об ассоциации фиксирует формулировку о европейской идентичности Украины, т.е. подтверждает право Украины добиваться членства в ЕС в соответствии с базовыми соглашениями ЕС. «Пятиться» от такой позиции для ЕС будет очень трудно.



В-третьих, парафирование соглашения с ЕС несколько нейтрализует давление России с попыткой затянуть Украину в Таможенный и Евразийский союзы.



Все эти «евразийские союзы» - путь к консервации низкой конкурентоспособности Украины (сырьевой профиль внешней торговли, низкая добавленная стоимость, неконкурентная продукция), ухудшению структуры импорта (снижению его технологического уровня из-за роста импортных тарифов и переориентации на российских поставщиков), а главное - к социальной отсталости и деградации. Вопрос: оно нам надо?



В Литве и Эстонии, не имеющих никаких энергоносителей, ВВП на душу населения существенно выше, чем в России, а в Латвии - примерно такой же. И это при том, что ВВП в этих странах гораздо равномернее распределен между гражданами, чем в России.



Сейчас, после того, как Украина последние 357 из 378 лет была в различных союзах - она на 7-м месте в мире из 230 стран по скорости сокращения населения. А среди сопоставимых по размерам стран - на первом (все сравнительные данные - из CIA World Factbook).



Украинцы - на 6-м месте в мире из 223 стран по смертности на 1 тысячу населения; хуже нас 5 стран - Ангола, Афганистан, Южная Африка, Нигерия и Россия.



Украина на 198 месте по уровню рождаемости из 221 страны (позади нас из сопоставимых по размерам государств только постиндустриальные Япония, Италия, Германия и Южная Корея).



Украина на 211 месте из 222 по количеству рождений на одну женщину (из сопоставимых по размеру государств позади нас только Япония и Южная Корея).



Кроме того, Украина - на первых местах по уровню заболеваемости социальными болезнями и болезнями, быстро распространяющимися в деморализованных обществах.



Петр Симоненко предсказуемо скажет, что это последствия независимости, а не СССР.



Однако посмотрим на карту Украины и увидим, что лучшие социальные показатели в тех регионах, которые меньше времени были в "союзе".



А кроме того, депопуляция сельского населения Украины (то есть превышение числа смертей над рождениями) началась еще в 1979 году, и уже тогда стало ясно, что до перехода этой тенденции в город остались считанные годы.



Как же так вышло, что Украина, которую не так давно сравнивали с Китаем по скорости роста населения, стала зоной демографической катастрофы?



Куда делись украинцы



Начнем с того, что в 1914-1915 учебном году на территории будущего СССР в первый класс пошли 1492878 учащихся. В 1928-1929 учебном году - чуть более полутора миллиона (1585814). А в 1938-1939 учебном году, т.е. когда в школу должны пойти дети, рожденные в 1931-1933 годах, украинская первоклашек вдруг стало меньше одного миллиона (985 598).



И это потери только детей, и только в первом классе!



Численность украинцев в СССР по переписям составляла:



1926 год - 31 млн. 194 тыс. 976;



1937 - 26 млн. 421 тыс. 212;



1939 - 28 млн. 111 тыс. 007.



1959 (после включения около 7 миллионов галичан, волынян, буковинцев и закарпатцев) - 37 млн. 252 тыс. 930.



Среднее соотношение населения СССР между переписями 1926 и 1937 годов (без учета пострадавших от голодоморов украинцев и казахов) составило 119,4%, т.е. прирост почти 20%.



Численность украинцев за это же время уменьшилась до 84,7% от численности украинцев в 1926-м.



То есть по состоянию на 1937 год число украинцев составило лишь 70,9% от количества, которое должно быть в случае распространения на Украину общегосударственных тенденций. В таком случае потери Украины от Голодомора составляют 10 миллионов 844 тысячи.



По данным новой переписи 1939 года, количество украинцев сократилрсь с 31,195 миллиона в 1926 году до 28,111 миллиона в 1939-м, т.е. на 3,084 миллиона человек. За это же время произошел прирост количества русских в СССР на 21,8 миллиона (28%).



Население всего СССР увеличилось за это время на 23,5 миллиона (16%).



Если бы Голодомора не было, то численность украинцев, при условии распространения на них общесоюзных темпов прироста, в 1939-м составила бы 36,19 миллиона, т.е. на 8,075 миллиона человек больше имеющейся по данным переписи 1939 года численности.



Подчеркнем, это заниженные данные, поскольку общесоюзные темпы прироста уже изначально занижены (за счет Украины и Казахстана).



Ничего подобного в 20 веке не было не только в Европе, но и в Азии.



А еще были колоссальные потери Украины от Первой мировой, в которую втянулся имперский Петербург за Галичину и Константинополь, от Гражданской войны, которую развязала большевистская Москва, от Второй мировой, развязанной на пару Германией и СССР.



ЕС нужен Украине в том числе и для того, чтобы такие катастрофы для украинского народа никогда не повторились.



Что такое Евразия?



Поэтому, в-четвертых, следует раз и навсегда понять, что политически и экономически никакой Евразии не существует, а существуют Европа и Азия.



Сторонники союзов рассказывают, что они дали украинцам просвещение и вывели из тьмы. Но есть интересный вопрос: а кто украинцев туда завел?



Переписи 1740-1748 годов свидетельствуют, что в семи полках Гетманщины (это три с половиной нынешних области) существовала тысяча школ - практически в каждом значительном городке или селе.



Результаты национального угнетения кардинально сказались на состоянии образования в Украине: перепись 1897 показала, что в Украине стало менее 15% грамотных, хотя в XVII веке в Украине было 60% грамотных. Произошла неслыханная в мировой истории интеллектуальная деградация.



Российская империя ввела в Украине в 1783-1795 годах крепостное право с продажей людей, даже отдельно от остальных семьи. Такого полностью дикарского рабства прежде Украина не знала. Ведь во времена господства Польши и Литвы разрешалась продажа феодалам налоговых прав с земель, и никогда - самих людей. А произошло это закрепощения в то время, когда вся Европа упраздняла остатки феодализма.



Правда, некоторые говорят, что в союзе построили "великую страну". Будь СССР такой великий, развалился бы он так легко в 1991 году? Наверное, с таким количеством совершенных преступлений, как в СССР, государства просто не живут...



И это не говоря о моральной стороне аргумента - экономическое развитие ценой убийства миллионов.



Тем временем большинство европейских государств успешно индустриализовалася и производили продукцию без жертв. Финляндия сейчас одно из ведущих государств по уровню развития в мире прежде всего потому, что отбилась от союзов в 1918 и 1939 годах. И «Нокиа» она производит без уничтожения миллионов своих соотечественников.



ЕС, кроме своих «врожденных» демократических ценностей Европы и эффективной экономической культуры, объективно является полицентричной структурой. Вес каждого государства в органах ЕС определяют по количеству населения каждой страны. И тут возможны влияния не только со стороны нескольких крупных государств (Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Польши и т.д.), но и со стороны коалиции государств внутри ЕС (например, объединение восточноевропейских государств). В таких условиях защищать интересы страны объективно на порядок легче, чем в моноцентричных системах.



Надо сказать, что в проталкиваемом россиянами Евразийском союзе проблемы начались еще до основания. Последний саммит ЕврАзЭС закончился фактически пшиком. Подписание соглашения о трансформации ЕврАзЭС было сорвано усилиями всего Казахстана, президент которого Назарбаев перед тем в статье заявил, что не поступится суверенитетом. Пока похоже на то, что этот проект казахи при скрытой поддержке белорусов заговорят и спустят на тормозах.



Заинтересованность России в различных союзах понятна.



Окружение подчиненными сателлитами позволит России, с ее самой слабой среди стран БРИКС экономикой, вдесятеро меньшей экономики Евросоюза, набраться ресурсов и солиднее выглядеть в отношениях с ЕС, США и Китаем.



Кроме того, России нужен рынок сбыта для своей неконкурентоспособной продукции.



Наконец, сегодня Россия, как и Украина, истощена демографической и социальной катастрофой. Недавно Владимир Путин заявил, что для модернизации России не хватает 50 миллионов рабочих рук.



России нужно несколько миллионов "рабов", которые будут работать за пайку, как это сейчас делают трудовые мигранты, и при этом будут достаточно квалифицированными и не менять кардинально лицо российских городов.



Роль Украины в таком союзе в лучшем случае - поставщик сырья и дешевой рабочей силы.



Неужели это так почетно: быть сырьевым придатком сырьевого придатка?



Следует отметить, что сторонники «евразийской интеграции» служат плохой рекламой для своих идей. Свой персональный выбор делают в пользу Европы. Потому что людей дурить - не мешки таскать?



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Один экс-советник Януковича пишет о прелестях «евразийской интеграции», постоянно проживая в Италии. Ну не анекдот?



Нынешние сторонники евразийской интеграции могут доказать ее привлекательность, если сами пересядут на "Лады", оденуться в российские или белорусские «шмотки» и оденут в них своих жен... То есть никогда.



Несмотря на все оговорки, парафированное соглашение является безусловным достижение украинской дипломатии. Она означает, что создаются институциональные предпосылки, при которых полноценное движение в Европу может быть возобновлено сразу, как только пройдут антидемократические «маразмы» власти или пройдет сама нынешняя власть.



Александр Палий





