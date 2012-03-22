В Киеве задержали трех мужчин, которые пытались убить бизнесмена

В Киеве задержаны три человека, которые в прошлом году пытались убить бизнесмена, подложив в его машину взрывчатку.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, 19 ноября 2011 года в дежурную часть Шевченковского районного управления милиции поступило сообщение о том, что в подземном паркинге по улице Тургеневской в багажном отделении автомобиля взорвался неизвестный предмет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники уголовного розыска задержали троих мужчин.

"У каждого в группе была своя четкая роль. Один организовал убийство, второй изготовил взрывное устройство и принимал участие в заложении взрывчатки, а третий – устанавливал взрывчатку в автомобиль бизнесмена. Один из задержанных уже попадал в поле зрения правоохранителей и имел проблемы с законом. Ни один из мужчин не работал. Чем именно они занимались, еще придется выяснить следствию. У одного из задержанных мужчин правоохранителей нашли несколько десятков патронов разного калибра, разнообразные детали к огнестрельному оружию и вещество, похожее на тротил», - отмечается в сообщении.

Все изъятые предметы направлены на исследование в научно-исследовательский экспертный центр Главного управления МВД Украины в г. Киеве.