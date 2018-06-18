Евгений Ступка: Включите “MTV Украина” и почувствуйте разницу

Генеральный директор первого в Украине международного канала «MTV Украина» Евгений Ступка ответил на вопросы УНИАН. Пан Евгений, насколько мне известно очень долго оттягивался запуск «MTV Украина». Что было причиной? Начальной датой было 6 августа (технический выпуск) и 3 сентября – полноценный выход. Мы решили оставить дату 3 сентября для полноценного выхода, а технический выход – немного сместить. И вышло, что запустили канал 24 августа. Просто не успевали, хотели все проверить. Это же такое важное событие!

А кто вообще был инициатором «MTV Украина»?

Да все были инициаторами, все этого хотели – главный офис MTV, инвесторы, вся команда, которая сейчас работает.

«MTV Украина» – это больше, чем просто какой-то проект, многие люди давно мечтали увидеть свое украинское MTV.

Но самым большим инициатором был Петр Хархалис вице-президент Horizon Capital (одна из компаний-основателей «MTV Украина». – Авт.). Он является одним из ключевых инвесторов.

На каком языке будут передачи на телеканале? На украинском. Хотя, к сожалению, у нас так не бывает, чтобы все было на украинском языке... Потому что когда берем у кого-то интервью, то преимущественно отвечают по-русски. Но все, что зависит от нас, будет по-украински.

Будет ли какая-то специфика «MTV Украина»? Специфика очень простая – мы хотим показать все, что есть – это и рок, и поп, и альтернативу. То есть, хотим показать все...

Наш эфир будет структурирован таким образом, что те, кто больше любит рок-музыку, смогут найти для себя несколько часов в день, чтобы послушать именно рок, а те, кто отдает преимущество Rn’B, найдут свои несколько часов. У нас есть место для всех.

Как сказал мне однажды Луи Франк, солист группы «Эстетик Эдьюкейшн», поп-музыка в Украине представлена поющими трусиками. Не боитесь ли вы превратиться в попсовый, гламурный канал, если будете крутить украинскую поп-музыку? Это будет зависеть от тех исполнителей, которые это делают, но мы пытаемся отфильтровать все, что считаем нечестным, некачественным, неактуальным. Уже сейчас можно увидеть, как наш эфир отличается от других каналов.

Почему ваш эфир открывался клипом “ВВ” «Танцы»? Это был один из первых клипов, который отвечал нашему формату. Если бы «MTV Украина» существовал тогда, когда был снят этот клип, то он бы был на MTV еще тогда.

Я считаю эту песню и это видео весомым событием для всей музыкальной индустрии. Собственно, потому мы и поставили этот клип первым...

Расскажите, пожалуйста, о формате «MTV Украина». Наш формат – это настоящая музыка, которая принадлежит к мировому культурному музыкальному пространству.

Детальнее даже не могу описать, потому что наш формат не формируется по стилям, а в подходах к музыке, мы ищем настоящую музыку.

А как будут отбираться ротации на вашем канале? По принципу – кто платит деньги? Мы считаем, что это очень негативный путь, когда телеканал может за деньги поставить что-нибудь в эфир. И мы видим сейчас очень неприятные последствия этого. Потому не будем делать этого вообще.

Любой артист, группа, рекорд-лейбл, продюсер, менеджер сможет принести нам видео, мы его посмотрим, и если оно нам понравится, мы его поставим в эфир. Если нет, то ни за какие деньги мы его в эфир не пустим.

Считаете ли своим конкурентом музыкальный телеканал «М1»? Нет, потому что это совсем другой формат...

Мы хотим, чтобы наш зритель думал, а не просто смотрел картинки под музыку. Посмотрим, как нам это удастся, но, по крайней мере, есть такие намерения.

Каких украинских исполнителей вы уже крутите на «MTV Украина»? «Океан Эльзы», “ВВ”, «Эстетик Эдьюкейшн», Lама, Гайтана, Потап...

На канале крутятся также клипы заграничных исполнителей. Какое у вас будет соотношение украинское – заграничное? Мы, конечно, хотим, чтобы украинского было больше, чем западного. Но, к сожалению, так не выходит, потому что нет достаточно качественного украинского продукта.

Западный продукт – это лучшее из всего, что в настоящее время существует в музыкальном пространстве. Мы на это делаем ставку.

MTV – это большая семья, он имеет более чем 50 каналов по всем мире. И когда где-то появляется какое-то новое интересное видео, то MTV его всегда первым показывает. Потому украинские зрители смогут увидеть все новое и актуальное сначала на «MTV Украина», а затем – на других музыкальных каналах. Тем более что это “потом” может наступить через несколько месяцев.

Как, по вашему мнению, появление «MTV Украина» будет побуждать украинских исполнителей и музыкантов к созданию более качественной музыки? Мы очень хотим, чтобы их это побуждало... Мы публично заявляем о том, что возьмем в эфир любой хороший клип без денег, и я надеюсь, что это даст возможность многим начать снимать качественные клипы.

Раньше в шоу-бизнесе было так – если нет денег на ротацию, то даже не стоит снимать видео, потому что его все равно никто не будет брать.

Предлагали ли вам разместить клип за деньги?

Да.

Можете ли кого-то назвать?

Нет... А зачем?

Всегда есть предложения, но мы этого делать не можем, это противоречит нашему мировоззрению.

Ваша фамилия Ступка. Имеете ли Вы какое-то отношение к известной семье Ступок? Богдан Сильвестрович говорит, что мы с ним дальние родственники, но где эти родственные узы пересекаются, – мы не знаем.

Но, кроме него, я больше не встречал этой фамилии, потому очевидно, что какие-то родственные узы есть.

Насколько знаю, писательница и журналистка Ирэна Карпа будет вести “MTV News”. Кто ее пригласил на ваш канал?

Это была моя инициатива. Я сначала предложил эту кандидатуру на рассмотрение моим лондонским коллегам. Они заинтересовались. И так вышло, что Ирэна идеально подходит...

Будете ли иметь какое-то отношение к политике?

Мы абсолютно аполитичный канал, к политике никакого отношения не имеем и не будем крутить политическую рекламу.

Мы пытаемся быть честными с нашей аудиторией и не хотим помогать каким-то политическим силам покупать их внимание.

В Украине все так или иначе связаны с политикой, но в нашем проекте политических сил никогда не было.

«MTV Украина» – единственный независимый от политики канал в Украине. Остальные каналы имеют какую-то политическую поддержку.

То есть вы ограждены от любого внешнего влияния?

Да. Единственное наше “влияние” – вкус команды и поддержка из Лондона.

Сколько было инвестировано в «MTV Украина»? Это, конечно, тайна. Я вам могу сказать лишь, что на аппаратуру было потрачено 5 млн. долларов.

Наш штат насчитывает около 60 человек...

Каждый, как говорят, “почувствует разницу”, как только включит «MTV Украина»...

Разговаривала Оксана Климончук