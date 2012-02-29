Если прекратить транзит газа через Украину, появятся два новых монополиста

ГТС Украины сохранит свое значение для «Газпрома» даже после строительства газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал заместитель директора Института стран СНГ (РФ) Владимир ЖАРИХИН.

«Весь смысл труб в обход Украины – чтобы не было диктата транзитной страны. Для этого необходимо, чтобы всегда пропускная способность труб была принципиально больше, чем объем поставок газа», - сказал В.ЖАРИХИН и добавил, что такая ситуация исключает монополию какой-то из сторон.

По его мнению, все разговоры, о том, что «Газпрому» будет не нужна украинская ГТС после строительства этих газопроводов, «являются ерундой».

«Все прекрасно понимают, что без Украины «Северный поток» и «Южный поток» для России и Европы будут столь же опасны, как и сейчас транзит через Украину. Если закрыть транзит через Украину, тогда появится два новых транзитных монополиста – Германия и Болгария, и они также будут вить веревки из окружающих», - считает он.

Он подчеркнул, что отсутствие прозрачности в газовых переговорах двух стран приводит к появлению негативных общественных настроений друг к другу среди граждан двух стран.

«Сейчас все запутались в позициях, подпозициях, мини-позициях как украинской, так и российской сторон… Позиции сторон постоянно меняются. Понятно, что они там под ковром договариваются, но нам об этом не рассказывают. Нам выдают хаотичную картину, и в этом самая главная проблема. В такой ситуации очень сложно объяснять украинскому населению позицию России по этим вопросам, как и украинскую позицию россиянам», - сказал он.

В.ЖАРИХИН также отметил, что решение суда о виновности экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не обосновано. По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО пошла на подписание действующие газового контракта «не потому, что она продалась». В тот момент украинские и мировые эксперты прогнозировали падение цен на нефть, что привело бы к снижению газовых цен, однако произошло наоборот.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что после реализации запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов «Южный поток» и «Северный поток» транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю.