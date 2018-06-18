Любимое занятие наших российских друзей, или О роли Медведева в Газпром-шоу

Вчера президент России Дмитрий Медведев вместе с главой Газпрома Алексеем Миллером второй раз за эту зиму обвинили Украину в несанкционированном отборе российского газа. Кражи газа президент России и вовсе назвал «традиционным времяпрепровождением украинских друзей».

Можно было бы и не обижаться на президента России (сколько там ему осталось на троне сидеть, нервничает), но этот демонстративно-показательный диалог попал в эфиры российских телеканалов (в конечном итоге, для этого собственно и был предназначен). Поэтому мы попросили украинских знатоков энергетической тематики прокомментировать заявления российских высших чиновников.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра “Номос”: ГАЗПРОМ-ШОУ ПО УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Если российская сторона так убеждена, что Украина отбирала несанкционированно газ, то она должна была сделать, по крайней мере, две вещи. Первая. В соответствии с Меморандумом о механизме раннего предотвращения, подписанного между Россией и Еврокомиссией в ноябре 2009 года на уровне министра энергетики России и еврокомиссара по вопросам энергетики, российская сторона должна была бы предупредить Еврокомиссию о возникновении серьезной проблемы в виде несанкционированного отбора нами газа во время поставок Газпромом газа европейским потребителям. Это то, что должна была сделать Россия немедленно, еще в конце января, когда появилась информация о недополучении газа европейскими потребителями. Как известно, ничего подобного Газпром не сделал. Сам факт, что механизм, предусмотренный Меморандумом, не был задействован, говорит о том, что проблема - не внешняя, а внутренняя российская. Второе: если российская сторона так убеждена, что украинская сторона “тырила” газ, то ей и карты в руки. Пусть обращаются в Международную арбитражную инстанцию и доказывают это в соответствии с общепринятыми международными процедурами. Но ничего подобного из озвученного Медведевым-Миллером не следует. Поэтому, это заявление не больше, чем манипуляция в стиле Газпром-шоу. И это понятно как в контексте предвыборных событий в самой России (мобилизовать электорат против соседней страны — любимое занятие российских “друзей” из Кремля), так и в контексте создания давления на украинскую сторону в ходе переговорного процесса в газовых вопросах. Еще одним подтверждением существования проблем именно на российской стороне является тот факт, что Центральное диспетчерское управление ТЭК России в начале февраля прекратило обнародовать данные о добыче, потреблении и отборе газа из ПСГ. Данные же относительно угля, нефти, электроэнергии продолжали публиковать. Из этого можно сделать лишь один вывод - российской стороне было что скрывать.

Еще вопрос: если Украина отбирала избыточное количество газа, тогда почему не были выведены на максимальную проектную мощность первая очередь "Северного потока" и "Голубой поток"? Ответ очевиден: даже, если бы у России был Южный поток и еще несколько ниток Северного потока, это не помогло бы. Просто, у России уже сейчас больше труб, чем газа, и на пике спроса она не в состоянии удовлетворить его. Но не желает этого признавать. Вместо этого традиционно показывает пальцем в украинскую сторону. Интересно, что сокращение поставок российского газа происходило и в Беларуси. Там тоже Украина газ отбирала?

Это заявление о кражах - прямой текст нашим лидерам: “Доказать ничего не сможем, но крови попьем”. Но я думаю, что стоит поблагодарить российских "друзей", что они поднимают газовую тематику на линии “Россия — Украина — ЕС”. Это лишний раз побуждает украинскую сторону встать с колен в переговорном процессе с Россией. Во-вторых, это актуализирует необходимость привлечения Еврокомиссии в качестве консультанта к переговорному процессу с российской стороной. А еще стимулирует украинскую сторону на официальном уровне выступить с предложениями создания режима прозрачности движения энергоресурсных потоков на уровне Россия — Украина — Европейский Союз. Если будет существовать система инструментального контроля физических параметров движения газовых потоков, это позволит объективно мгновенно обнаруживать, где проблема, и уберет пространство для манипуляций. И эта система лишит Россию возможности заниматься любимым делом “разводить” украинских и европейских потребителей.

Сергей Дяченко, эксперт энергетических программ центра Разумкова: КАК ТОЛЬКО УКРАИНА ОТКЛОНЯЕТ РОССИЙСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СРАЗУ ЖЕ - ЗАПУГИВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Появление подобных заявлений понятно. Их причина - неудачи, связанные с заключением газовых контрактов. Как только украинская сторона отклоняет какие-то предложения российской стороны, то мгновенно появляются заявления, связанные с угрозой потери Украиной транзитного статуса или «кражами» газа. Украина не отбирала несанкционированно газ. Не было необходимости, у нас было много газа в хранилищах. Украина в отличие от большинства европейских стран защищена в таких ситуациях. Мы накапливаем газ несколько лет. Да Россия и сама так или иначе признавались, что в пиковые периоды ей не хватает газа для поставок. В конечном итоге, нынешняя информационная и телеметрическая системы позволяют быстро обнаруживать подобные факты несанкционированного отбора. А поскольку официально этого сделано не было, то это свидетельствует в пользу Украины. Поэтому заявление президента РФ - это с одной стороны давление на Украину, чтобы она приняла условия Москвы в газовых отношениях, а с другой - удовлетворение потребностей президентской кампании России, которой нужные такие конфликтные ситуации и образ врага.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований: У ГАЗПРОМА - ШИЗОФРЕНИЯ Предыдущее заявление Газпрома, в котором речь шла о кражах нами газу, я объяснил тем, что у компании обширный инфаркт, следовательно, полную несостоятельность в вопросах увеличении добычи и выполнении контрактов с ЕС он объясняет “кражами”. Едва стоя на ногах нас обвиняет... А после сегодняшнего заявления, к которому приобщился Медведев, я серьезно думаю, что у него не только инфаркт, но и шизофрения...

В соответствии с новым соглашением, которое они предлагают Украине, они нам дають 10% скидки в обмен на увеличение объемов поставки. Заявляют об увеличении поставок, не имея возможности это обеспечить. И несмотря на это пытаются обвинить нас. Если мы виноваты - обратитесь в Стокгольмский суд.

Кроме того, заявление Медедева рассчитано на глав ЕС. Украина тут - пассивная сторона. Это ЕС и Россия выясняют между собой отношения относительно объемов газа на будущее. ЕС хочет от России гарантий, что будет газ. А Россия хочет от ЕС денег. Россия занимает агрессивную позицию не только по отношению к нам, но и к ЕС. России не удалось договориться с Китаем о выдаче авансового кредита на разработку месторождений и строительство трубы для газа, который поставлялся бы в Китай. Из тех денег они планировали закрыть много потребностей, кредитов, начать строить часть Южного потока. А оно не сложилось. То есть Газпрому нужны деньги, а сталкиваясь с этой проблемой, все ищут виноватых...

В 90-х годах Газпром закачивал летом газ в украинские подземные хранилища, хранил, платил за хранение, а зимой поднимал и давал в страны ЕС. А они сейчас вместо того, чтобы договариваться с нами об этом, вкладывают миллиарды в строительство подземных хранилищ на территории ЕС, значительно более меньших по своим параметрами. Почему они так делают? Я вижу в этом лишь коррупцию: вымывают деньги и получают откаты.

Александр Гудима, народный депутат Украины, эксперт по вопросам газа: ПЕРВОЕ, О ЧЕМ ДУМАЮТ УТРОМ ЭТИ КРЕМЛЕВСКИЕ РЕБЯТА, - ЧЕМ БЫ ПОДГАДИТЬ УКРАИНЕ Читаю заявление Медведева и просто сочувствую: Россия обеднела до того, что уже заявляет о каких-то несчастных миллионах, которых никто у нее не крал, и которые для нее раньше не были объемами, достойными внимания.

Настолько у них плохи дела на предвыборных фронтах, что они подключили образ украинского врага и украденного газа. Кроме того, их смутило, что украинская власть не реагирует даже на подачку - скидку в 10%. Ничего наша власть не говорит, не ведется на их 10%... Они заявляют, что наше любимое дело — забирать у них газ. А я знаю, какое их любимое дело. Ельцин любил утром встать и подумать, что он сделал для Украины, а эти кремлевские ребята встают - и первое, о чем думают утром, чем бы подгадить Украине.

Опрашивала Маша Мищенко