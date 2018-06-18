Любимое занятие наших российских друзей, или О роли Медведева в Газпром-шоу

Любимое занятие наших российских друзей, или О роли Медведева в Газпром-шоу

14:29, 23 февраля 2012
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Центральное диспетчерское управление ТЭК России в начале февраля прекратило публиковать данные о добыче, потреблении и отборе газа... Первое, о чем думают утром эти кремлевские ребята, -  чем бы подгадить Украине...  Мнения экспертов

Вчера президент России Дмитрий Медведев вместе с главой Газпрома Алексеем Миллером второй раз за эту зиму обвинили Украину в несанкционированном отборе  российского газа. Кражи газа президент России и вовсе назвал «традиционным времяпрепровождением украинских друзей».

Можно было бы и  не обижаться на президента России (сколько там ему осталось на троне сидеть, нервничает), но этот демонстративно-показательный диалог попал в эфиры российских телеканалов (в конечном итоге, для этого собственно и был предназначен). Поэтому мы попросили украинских знатоков энергетической тематики прокомментировать заявления российских высших чиновников.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра “Номос”:

ГАЗПРОМ-ШОУ ПО УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Михаил Гончар Если российская сторона так убеждена, что Украина отбирала несанкционированно газ, то она должна была сделать, по крайней мере, две вещи. Первая. В соответствии с Меморандумом о механизме раннего предотвращения, подписанного между Россией и Еврокомиссией в ноябре 2009 года на уровне министра энергетики России и еврокомиссара по вопросам энергетики, российская сторона должна была бы предупредить Еврокомиссию о возникновении серьезной проблемы в виде несанкционированного отбора нами газа во время поставок Газпромом газа европейским потребителям. Это то, что должна была сделать Россия немедленно, еще в конце января, когда появилась информация о недополучении газа европейскими потребителями. Как известно, ничего подобного Газпром не сделал. Сам факт, что механизм, предусмотренный Меморандумом, не был задействован, говорит о том, что проблема - не внешняя, а внутренняя российская. Второе: если российская сторона так убеждена, что украинская сторона “тырила” газ, то ей и карты в руки. Пусть обращаются в Международную арбитражную инстанцию и доказывают это в соответствии с общепринятыми международными процедурами. Но ничего подобного из озвученного Медведевым-Миллером не следует.  Поэтому, это заявление не больше, чем манипуляция в стиле Газпром-шоу. И это понятно как в контексте предвыборных событий в самой России (мобилизовать электорат против соседней страны — любимое занятие российских “друзей” из Кремля), так и в контексте создания давления на украинскую сторону в ходе переговорного процесса в газовых вопросах. Еще одним подтверждением существования проблем именно на российской стороне является тот факт, что Центральное диспетчерское управление ТЭК России в начале февраля прекратило обнародовать данные о добыче, потреблении и отборе газа из ПСГ. Данные же  относительно угля, нефти, электроэнергии продолжали публиковать. Из этого можно сделать лишь один вывод - российской стороне было что скрывать.

Еще вопрос: если Украина отбирала избыточное количество газа, тогда почему не были выведены на максимальную проектную мощность первая очередь "Северного потока" и "Голубой поток"? Ответ очевиден:  даже, если бы у России был Южный поток и еще несколько ниток Северного потока, это не помогло бы. Просто, у России уже сейчас больше труб, чем газа, и на пике спроса она не в состоянии удовлетворить его. Но не желает этого признавать. Вместо этого традиционно показывает пальцем в украинскую сторону. Интересно, что сокращение поставок российского газа происходило и в Беларуси. Там тоже Украина газ отбирала?

Это заявление о кражах - прямой текст нашим лидерам: “Доказать ничего не сможем, но крови попьем”. Но я думаю, что стоит поблагодарить российских "друзей", что они поднимают газовую тематику на линии “Россия — Украина — ЕС”. Это лишний раз побуждает украинскую сторону встать с колен в переговорном процессе с Россией. Во-вторых, это актуализирует необходимость привлечения Еврокомиссии в качестве консультанта к переговорному процессу с российской стороной. А еще стимулирует украинскую сторону на официальном уровне выступить с предложениями создания режима прозрачности движения энергоресурсных потоков на уровне Россия — Украина — Европейский Союз. Если будет существовать система  инструментального контроля физических параметров движения газовых потоков, это позволит объективно мгновенно обнаруживать, где проблема, и уберет пространство для манипуляций. И эта система лишит Россию возможности заниматься любимым делом  “разводить” украинских и европейских потребителей.

Сергей Дяченко, эксперт энергетических программ центра Разумкова:

 КАК ТОЛЬКО УКРАИНА ОТКЛОНЯЕТ РОССИЙСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СРАЗУ ЖЕ - ЗАПУГИВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сергей ДяченкоПоявление подобных заявлений понятно. Их причина - неудачи, связанные с заключением газовых контрактов. Как только украинская сторона отклоняет какие-то предложения российской стороны, то мгновенно появляются заявления, связанные с угрозой потери Украиной транзитного статуса или «кражами» газа.  Украина не отбирала несанкционированно газ. Не было необходимости, у нас было много газа в хранилищах. Украина в отличие от большинства европейских стран защищена в таких ситуациях. Мы накапливаем  газ несколько лет. Да Россия и сама так или иначе признавались, что в пиковые периоды ей не хватает газа для поставок. В конечном итоге, нынешняя информационная и телеметрическая системы позволяют быстро обнаруживать подобные факты несанкционированного отбора. А поскольку официально этого сделано не было, то это свидетельствует в пользу Украины. Поэтому заявление президента РФ - это с одной стороны давление на Украину, чтобы  она приняла  условия Москвы  в газовых отношениях, а с другой - удовлетворение потребностей президентской кампании России, которой нужные такие конфликтные ситуации и образ врага.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований:

У ГАЗПРОМА - ШИЗОФРЕНИЯ

Юрий КорольчукПредыдущее заявление Газпрома, в котором речь шла о кражах нами газу, я объяснил тем, что у компании обширный инфаркт, следовательно, полную несостоятельность в вопросах увеличении добычи и выполнении контрактов с ЕС он объясняет “кражами”. Едва стоя на ногах нас обвиняет... А после сегодняшнего заявления, к которому приобщился Медведев, я серьезно думаю, что у него не только инфаркт, но и шизофрения...

В соответствии с новым соглашением, которое они предлагают Украине, они нам дають 10% скидки в обмен на увеличение объемов поставки. Заявляют об увеличении поставок, не имея возможности это обеспечить. И несмотря на это пытаются обвинить нас. Если мы виноваты - обратитесь в Стокгольмский суд.

Кроме того, заявление Медедева рассчитано на глав ЕС. Украина тут - пассивная сторона. Это ЕС и Россия выясняют между собой отношения относительно объемов газа на будущее. ЕС хочет от России гарантий, что будет газ. А Россия хочет от ЕС денег. Россия занимает агрессивную позицию не только по отношению к нам, но и к ЕС. России не удалось договориться с Китаем о выдаче авансового кредита на разработку месторождений и строительство трубы для газа, который поставлялся бы в Китай. Из тех денег они планировали закрыть много потребностей, кредитов, начать строить часть Южного потока. А оно не сложилось. То есть Газпрому нужны деньги, а сталкиваясь с этой проблемой, все ищут виноватых...

В 90-х годах Газпром закачивал летом газ в украинские подземные хранилища, хранил, платил за хранение, а зимой поднимал и давал в страны ЕС. А они сейчас вместо того, чтобы договариваться с нами об этом, вкладывают миллиарды в строительство подземных хранилищ на территории ЕС, значительно более меньших по своим параметрами. Почему они так делают? Я вижу в этом лишь коррупцию: вымывают деньги и получают откаты.

Александр Гудима, народный депутат Украины, эксперт по вопросам газа:

ПЕРВОЕ, О ЧЕМ ДУМАЮТ УТРОМ ЭТИ КРЕМЛЕВСКИЕ РЕБЯТА, - ЧЕМ БЫ ПОДГАДИТЬ УКРАИНЕ

Александр ГудымаЧитаю заявление Медведева и просто сочувствую: Россия обеднела до того, что уже  заявляет о каких-то несчастных миллионах, которых никто у нее не крал, и которые для нее раньше не были объемами, достойными внимания.

Настолько у них плохи дела на предвыборных фронтах, что они подключили образ украинского врага и украденного газа.  Кроме того, их смутило, что украинская власть не реагирует даже на подачку - скидку в 10%. Ничего наша власть не говорит, не ведется на их 10%... Они заявляют, что наше любимое дело — забирать у них газ. А я знаю, какое их любимое дело. Ельцин любил утром встать и подумать, что он сделал для Украины, а эти кремлевские ребята встают - и первое, о чем думают утром, чем бы подгадить Украине. 

Опрашивала Маша Мищенко

 

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