Двух убийц приговорили к пожизненному заключению

Белозерский районный суд Херсонской области осудил двух местных жителей к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в прокуратуре Херсонской области, при участии представителей которой пошло судебное заседание, преступников осудили за то, что они по предварительному сговору между собой, с целью умышленного убийства из корыстных побуждений пробрались в дом местного жителя и избили его. От многочисленных травм мужчина умер.

Кроме того, преступники обкрали и подожгли еще один дом, чем нанесли убытки его владельцам ущерб на общую сумму свыше 110 тыс. грн.

Оба преступника ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека.