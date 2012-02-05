В Мариуполе 11 работников завода отравились доменным газом: 3 погибли

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича результате остановки дымовсасывателя котельной теплосилового цеха погибли 3 человека и 8 пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в Донецкой области, трагедия произошла в воскресенье в 14:59.

Вследствие внезапного отключения электроснабжения произошла остановка дымовсасывателя котельной и доменный газ попал в котельную. В то время там находились 11 работников.

Сейчас котельная временно приостановлена, работает комиссия по выяснению обстоятельств происшествия. От Главного управления к расследованию привлечены оперативная группа управления МЧС в г. Мариуполь.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось в Генеральную прокуратуру Украины по вопросам расследования факта отравления и гибели работников комбината.