Сильные морозы унесли жизни уже 131 украинца

С 27 января этого года в связи с резким похолоданием во временные пункты обогрева на территории Украины обратилось почти 75 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

На сегодняшний день в Украине функционирует 3261 пункт обогрева.

В то же время в МЧС отметили, что по данным Министерства здравоохранения, за последние 9 дней с жалобами на переохлаждение или обморожение в лечебные заведения Украины обратились 2300 человек. Из них 1800 были госпитализированы. Умер 131 человек.

"Судебно-медицинская экспертиза установит, есть ли переохлаждение причиной смерти этих людей", - отметили в МЧС.