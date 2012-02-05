Сухогруз «Иван Викулов» покинули последние члены экипажа

Сухогруз «Иван Викулов» под флагом Мальты, который горит в Азовском море в 50 км от берега Крыма, покинули остававшиеся на его борту после эвакуации 10 моряков четыре члена экипажа - капитан, старпом, старший механик и боцман пересели с пылающего судна на ледокол «Капитан Мошкин».

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

«В настоящее время по согласованию с судовладельцем решается вопрос буксировки сухогруза», - говорится в пресс-релизе.

По словам моряков, возгорание произошло в одной из кают.

Сегодня утром вертолетом МЧС Украины с сухогруза «Иван Викулов» были эвакуированы 10 из 14 моряков, остальные отказались от эвакуации и ждали прибытия ледокола. Он шел из Мариуполя.

Спасенных 9 мужчин и женщину-кока доставили в Симферополь, там их осмотрели медики, разместили в гостинице, накормили.

Моряки покинули судно без документов, мобильных телефонов и личных вещей. Российское консульство уже направило своих сотрудников для оказания помощи пострадавшим гражданам РФ.

Сухогруз, который с 28 января направлялся из Алжира в российский город Ростов-на-Дону, находился на стоянке в Азовском море из-за образования льда. Все члены экипажа – граждане РФ.