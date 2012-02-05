Ученики 5-11 классов возвращаются за парты

В Ивано-Франковской области с понедельника, 6 февраля, в школу пойдут только ученики 5-11 классов, для детей, которые учатся в младших классах, вынужденные каникулы в связи с сильными морозами продлены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, такое решение принято на заседании оперативного штаба по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с резким снижением температуры.

Начальник Главного управления образования и науки ОГА Зинаида БОЛЮК попросила членов штаба подойти к учебному процессу «с учетом местных особенностей погоды», поскольку в одних районах теплее, в других - холоднее, а в школьных помещениях поддерживается нормальный температурный режим, в то же время родители сетуют на то, что дети остаются дома без присмотра.

В связи с этим председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК предложил, чтобы пока школы не посещали ученики младших классов, а ученики средних и старших классов в случае согласия родителей ходили на занятия, и чтобы уроки продолжались по 35 минут, а начинались - с 10 часа утра, когда мороз немного спадает.

Как сообщал УНИАН, из-за сильных морозов на Прикарпатье с 30 января были на вынужденных каникулах школы, а также не работали детские сады. 3 февраля по решению ректоратов учебный процесс был прекращен в некоторых ивано-франковских университетах.