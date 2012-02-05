Пожар на сухогрузе в Азовском море начался после взрыва

Пожар на сухогрузе «Иван Вакулов» под флагом Мальты, который застрял во льдах в 50 км от берега Крыма в Азовском море, произошел сегодня, по предварительным данным, на кормовой части судна после взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.

По информации ведомства, сухогруз, который с 28 января двигался из Алжира в российский город Ростов-на-Дону, находился на стоянке в Азовском море из-за образования льда.

«По предварительным данным, на кормовой части палубной надстройки судна произошел пожар в результате взрыва», - говорится в пресс-релизе.

Причины инцидента пока не уточняются.

Для спасения судна из Керчи вышел ледокол «Капитан Белоусов», а из Мариуполя - ледокол «Капитан Мошкин».

Как сообщал УНИАН, по данным МЧС, пожар на сухогрузе «Иван Вакулов» произошел сегодня рано утром. Все 14 членов экипажа сухогруза - граждане России. 10 из 14 моряков были эвакуированы вертолетом МЧС Украины, остальные, в том числе капитан, отказались от эвакуации и ждут прибытия ледокола, который будет тушить огонь на судне.