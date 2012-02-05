С горящего в Азовском море сухогруза эвакуировали моряков

10 из 14 россиян эвакуированы вертолетом МЧС с сухогруза «Иван Вакулов», горящего в Азовском море в 60 километрах от крымского берега, остальные моряки, в том числе капитан, отказались от эвакуации и ждут прибытия ледокола «Мошкин», который будет тушить огонь на судне.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ.

«Вертолет при сильном ветре сел прямо на корабль и забрал часть экипажа. Эвакуированные, среди них женщина-кок, уже находятся в Симферополе. Их осмотрят медики. Подготовлено горячее питание. Людей разместят в отеле», - сказал В.ИВАНОВ.

По его информации, все 14 членов экипажа сухогруза - граждане России.

«У десяти (эвакуированных) нет документов. К ним уже выехал консул РФ», - сказал представитель МЧС.

Сухогруз под флагом Мальты загорелся сегодня утром. По уточненным данным, судно направлялось из Алжира в Россию без груза.

В.ИВАНОВ добавил, что вертолет Ми-8 находится в боевой готовности и в случае необходимости вылетит на место пожара.