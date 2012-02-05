В Донецке возбудили дело об избиении журналистов в супермаркете

Прокуратура Ленинского района Донецка возбудила уголовное дело по факту конфликта в супермаркете «Сокол».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, после окончания проведения доследственной проверки, с учетом оценки всех обстоятельств события, прокурором Ленинского района Донецка 3 февраля было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное дело для проведения досудебного следствия направлено в Ленинский райотдел ГУ МВД Украины в Донецкой области.

В ходе расследования дела прокуратурой области даны указания на проведение следственных действий (очных ставок, экспертиз, воспроизведений и др.), направленных на выяснение наличия у работников супермаркета прямого умысла на препятствование журналистской деятельности.

Как сообщал УНИАН, 23 января около 13.00 пять человек, среди которых были представители СМИ и общественности, прибыли в помещение супермаркета "Сокол" как покупатели. Затем, не представившись администрации и персоналу магазина, они начали проводить фото- и видеосъемку продукции.

В процессе съемок произошел конфликт с охранниками магазина, в результате которого трем журналистам были нанесены телесные повреждения: перелом костей носа и забои лица, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Материалы проверки по факту этого конфликта между журналистами и работниками супермаркета были направлены в прокуратуру.