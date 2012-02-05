У берегов Крыма горит сухогруз с 14 членами экипажа на борту

В Азовском море горит сухогруз «Иван Вакулов».

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, в 6.50 5 февраля оперативный дежурный «службы спасения» ГУ МЧС получил сообщение о том, что на сухогрузе «Иван Вакулов» (флаг - Мальта) произошел пожар, судно находится в Азовском море с координатами 45 градусов 54 минуты северной широты, 35 градусов 33 минуты восточной долготы (за 60 км от берега).

По предварительной информации, экипаж судна в составе 14 человек самостоятельно не может затушить пожар.

К месту ЧП в 7.05 направлен ледокол «Мошкин», в настоящее время в районе терпящего бедствие судна работает вертолет МЧС Украины «Ми-8», проводится спасательная операция по эвакуации людей с пылающего сухогруза.

По предварительным данным, судно следовало из Турции в г. Ростов Российской Федерации. Его длина - 140 м, ширина - 16 м. Год выпуска - 1992. Груза на борту нет.