Японцы массово скупают йогурты

В разгар эпидемии гриппа в Японии с прилавков магазинов исчезли йогурты, содержащие лактобактерию R-1, которая, по некоторым данным, служит эффективным средством для профилактики гриппа, сообщает корреспондент РИА Новости.

Началом ажиотажа стали сообщения о провинциальном городке Арита, где с сентября 2010 г. по март 2011-го двум тысячам школьников ежедневно давали на завтрак йогурты с R-1. В результате процент заболевания гриппом у школьников городка был значительно ниже, чем в трех соседних городах. В ближайших городах гриппом заболело 10,48% учащихся, а в Арите - 0,64%.

Достаточно было этой информации появиться в японских СМИ, как не прошло и недели и йогурты R-1 буквально смели с прилавков.