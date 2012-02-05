С бездомными животными будет покончено?

3 февраля в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины подписаны меморандумы с международной благотворительной организацией «Vier Pfoten International» о реализации совместной программы идентификации и стерилизации бездомных животных в Киеве, Донецке, Харькове и Львове, а также обеспечения мобильных клиник для бездомных животных.

Кроме того, предусмотрено предоставление медицинской, технической и консультационной помощи Центру реабилитации медведей, работающему на территории национального природного парка «Синевир», сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

Проект будет реализовываться при содействии Посольства Австрии в Украине.

«Я считаю, что совместно с украинскими и международными зоозащитными организациями мы сможем решить проблему бездомных животных в Украине за 3-4 года, - заявил министр Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ. - Впереди большая работа, но мы имеем серьезную поддержку, как со стороны общественности, так и со стороны правительства».

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ обратился к руководителям областных и городских госадминистраций и советов с призывом инициировать выделение земли под строительство приютов для собак. «Минприроды готово принимать участие в финансировании строительства приютов», - отметил министр.