В Харькове из-за сильных морозов продлены каникулы

В школах Харьковской области из-за сильных морозов продлены вынужденные каникулы.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления образования и науки Романа ШАПОВАЛА.

По его словам, учебно-воспитательный процесс в школах области возобновится, когда температура воздуха будет выше 15 градусов мороза.

Р.ШАПОВАЛ отметил, что с 1 февраля из-за сильного похолодания местными органами исполнительной власти, районными госадминистрациями и органами местного самоуправления были приняты решения о приостановке учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных заведениях до конца нынешней недели. Однако из-за низкой температуры воздуха возобновление занятий в учебных заведениях региона переносится.