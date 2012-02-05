Греки выводят деньги из банков

С 2009 года граждане Греции сняли со счетов в банках 65 миллиардов евро, и только 16 из них были выведены за границу. С таким заявлением, как сообщает Радио Свобода, выступил в пятницу министр финансов Греции Евангелос Венизелос.



Массовый вывод денег из банков связан с ожиданием сурового экономического кризиса и опасениями, что Греция может покинуть зону евро. По данным греческих банков, лишь часть выведенных со счетов сбережений расходуются на оплату нужд компаний и частных лиц. Большинство денег хранятся в банковских ячейках, спрос на которые в последнее время значительно вырос.



Греческие банки испытывают серьезные проблемы с ликвидностью и вынуждены полагаться на поддержку национального Центробанка и Европейского центрального банка. В декабре сумма заимствований достигла 116 миллиардов евро.