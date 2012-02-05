Арестован глава боевиков наркокартеля

В Мексике арестован подозреваемый глава вооружённых отрядов наркокартеля "Синалоа" Торрес Марруфо, сообщает Би-би-си со ссылкой на мексиканскую полицию.



Прокуратура считает, что именно он занимался организацией нападения на клинику в городе Сьюдад-Хуарес в 2009 году - тогда были убиты 18 человек. Сообщалось, что пациентов клиники выстроили в ряд у стены и застрелили. Тогда полиция заявила, что нападение было совершено, чтобы свести счёты с членами конкурирующей группировки, которые укрывались в больнице под видом пациентов.