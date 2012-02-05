Правительство присвоило имя Берегового донецкому лицею

Кабинет министров Украины присвоил имя летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового Донецкому лицею с усиленной военно-физической подготовкой.

Текст соответствующего распоряжения от 1 февраля обнародован на Правительственном портале.

Правительство приняло предложение Министерства образования и науки, молодежи и спорта и Донецкой облгосадминистрации о присвоении имени Г.Берегового лицею.

Другим распоряжением Кабмин присвоил имя Г.Берегового учебно-воспитательному комплексу «Школа-лицей «Открытый космический лицей» Симферопольского городского совета.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года в Украине прошли торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Г.Берегового.

Его имя было присвоено Донецкому цифровому планетарию и поезду «Полтава-Москва», в Луганске открыты две мемориальные доски в честь Г.Берегового, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету “Георгій Береговий”.

Как известно, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ был лично обязан Г.Береговому - земляку и депутату Верховного Совекта СССР, который помог ему закрыть судимость и вступить в КПСС.