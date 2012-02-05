Подпольное казино предназначалось для богатых VIP-клиентов

В Житомире милиция выявила подпольное казино, изъяв из игорного заведения более 80 единиц оборудования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО со ссылкой на начальника УГСБЭП УМВД Украины в Житомирской области Юрия КРОШКО.

По его словам, "в Житомире сегодня ночью милиция пресекла деятельность масштабного подпольного игорного заведения, закрытие которого стало результатом проведения специальных мероприятий оперативников Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в области".

При этом Ю.КРОШКО уточнил, что работало казино по классической схеме для постоянных богатых клиентов, которых охранники идентифицировали с помощью установленного видеонаблюдения и только после этого пропускали в помещение.

"В самом заведении - 4 больших игорных зала и специальные комнаты для vip-клиентов, обустроенные на любой вкус: рулетка, столы для азартных игр в карты «блэк-джек», «техас», «русский покер», «турнирный покер», десятки игровых автоматов, компьютерная техника для виртуального казино и другое оборудование", - рассказал правоохранитель.

Ю.КРОШКО отметил, что на основании соответствующего постановления суда милиция зашла в помещение и осмотрела его. "В это время в казино находились несколько десятков посетителей, что засвидетельствовало работу заведения и проведение азартных игр, а также обслуживающий персонал", - добавил правоохранитель.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 203 «организация и проведение азартных игр» Уголовного кодекса Украины. Из помещения казино изъято более 65 игровых автоматов, 7 столов, 8 единиц компьютерной техники, в т.ч. сервер, рулетка, 2 ящика фишек разных номиналов, записи камер видеонаблюдения, бухгалтерские документы, денежные средства в украинской и иностранной валюте и другие вещи, которые могут указывать на противоправную деятельность.

По предварительным данным, заведение в учредительных документах фигурирует как кафе, а само помещение принадлежит гражданину, который на территории Житомирской области не зарегистрирован и не проживает.

Соответствующие проверки продолжаются.