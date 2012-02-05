Французские жандармы помогут внутренним войскам Украины

Французские и румынские правоохранительные органы в течение года будут делиться опытом с бойцами внутренних войск Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины и пресс-службе внутренних войск, в Украине в рамках проекта «Твининг» стартовала программа «Содействие совершенствованию системы охраны общественного порядка внутренними войсками МВД Украины», которая предусматривает обмен опытом между представителями правоохранительных структур нашей страны и государств Евросоюза.

Основной задачей проекта является содействие развитию и реформированию органов правопорядка стран европейского региона. В Украине программа будет осуществляться при содействии консорциума Франции и Румынии. Проект будет реализовываться на протяжении года, за этот период 115 специалистов из правоохранительных органов двух стран будут передавать свои знания и опыт украинским военнослужащим. Для повышения эффективности правоохранительных органов Украины Европейский Союз в рамках программы «Твининг» оказал нашему государству помощь в размере свыше 1,5 млн. евро.

Открывая торжества, заместитель министра внутренних дел Украины генерал-майор милиции Виктор РАТУШНЯК поблагодарил представителей правительств Франции и Румынии, а также Еврокомиссию за их поддержку и содействие милиции Украины в реформировании ведомства. По словам представителя руководства МВД, благодаря этому Министерство внутренних дел Украины должно преобразоваться в правоохранительное ведомство европейского образца, основной целью деятельности которого должен стать постулат «Человек и его права – превыше всего».

Руководитель программы внешней помощи Представительства Европейского союза в Украине Эндрю РАЗБАШ отметил, что наше государство должно вводить новые стандарты работы по защите прав и свобод ее граждан. Поскольку соблюдение основополагающих прав и свобод человека и гражданина невозможно без обеспечения надлежащего уровня правопорядка в государстве, Евросоюз всячески будет поддерживать работу украинских правоохранительных органов в этом направлении.

Командующий внутренними войсками МВД Украины генерал-лейтенант Сергей ЯРОВЫЙ отметил, что проект «Твининг» является очень эффективным и мощным механизмом преобразования органов внутренних дел Украины в правоохранительное ведомство с европейскими стандартами работы.

Глава делегации МВД Франции генерал-лейтенант Жан-Пьер МУЛИНЬЕ отметил, что 6-летняя история двустороннего сотрудничества между внутренними войсками МВД Украины и французской жандармерией имеет положительные результаты. Представитель МВД Франции отметил профессионализм украинских военнослужащих, тесное сотрудничество и хорошие профессиональные отношения между правоохранительными структурами обеих стран. Кроме того, Ж.-П.МУЛИНЬЕ отметил, что такое взаимодействие является особенно важным, учитывая приближение футбольного чемпионата Евро-2012.