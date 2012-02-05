Пятеро несовершеннолетних совершили почти два десятка краж

В Кировоградской области работники милиции уличили пятерых несовершеннолетних жителей райцентра Гайворон, в возрасте от 15 до 17 лет, в совершении почти двух десятков краж осенью 2011 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Действовали злоумышленники ночью, имея на вооружении металлический прут и ножницы. Объектами нескольких краж стали транспортные средства местных жителей. Воры похитили три мопеда и осуществили два покушения на незаконное завладение автомобилями. Почти каждый раз они сменяли друг друга, или шли на «операцию» в разном составе.

Грабили магазины, забирая деньги и товарно-материальные ценности. На счету несовершеннолетних несколько ограблений автотранспортных средств. Среди похищенного - инструменты, электродрель, канистры с маслом, набор для рыбалки, деньги, CD-диски.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали подозреваемых и изъяли часть похищенного ими имущества. Некоторые вещи воры выбросили в реку, чтобы избавиться от вещественных доказательства, один из мопедов разобрали на запчасти и сдали на металлолом, остальные – оставили в разных местах.

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела согласно ч.2, 3 ст.185 (кража), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент расследование уголовных дел звершено, они переданы в суд.