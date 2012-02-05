Балога согласен перевести время на полчаса

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА не исключает введения в ряде областей Украины регионального времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в эфире телеканала «Интер».

Он отметил, что "в связи с тем, что мы проводим Евро-2012, мы переходим еще раз на летнее время». «Потом осенью перейдем на зимнее время, и ставим точку - это второй часовой пояс», - сказал министр.

В.БАЛОГА не исключил, что научные работники внесут предложения о введении регионального времени. По его словам, в частности, может быть предложено, что в Луганской, Донецкой и Закарпатской областях будет время «смещено на полчаса», то есть оно будет отличаться от общеукраинского времени. При этом В.БАЛОГА отметил, что «это нормальная практика». «Так практиковалось в советское время, это практиковалось и в начале независимости», - добавил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». В Украине был сохранен переход на «зимнее» время – 30 октября граждане перевели стрелки часов на час назад.

25 января 2012 года Кабинет министров отложил рассмотрение законопроекта «О порядке исчисления времени на территории Украины», которым предлагалось установить, что вся Украина находится во втором часовом поясе, поскольку большая часть территории страны находится именно в этом поясе.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ, причиной переноса рассмотрения вопроса стала позиция вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, который выразил мнение, что Украина должна быть в третьем часовом поясе, «чтобы россиянам было удобно к нам ездить».

30 января по результатам соответствующих совещаний под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА В.БАЛОГА сообщил, что законопроект об исчислении времени на территории Украины будет основываться на позиции правительства - в этом году перейти на «зимнее» время и оставить Украину во втором часовом поясе.